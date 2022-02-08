Замминистра РФ призвал мэров из ХМАО использовать труд осужденных

09 февраля 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

В ХМАО труд осужденных может применяться при озеленении городов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов призвал югорских мэров активнее использовать труд осужденных. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствовавший на совещании в Ханты-Мансийске с участием федерального чиновника. «Вуколов во время совещания поинтересовался у представителей югорских муниципалитетов, привлекают ли они осужденных к работам, например, по озеленению города. Заместитель главы Сургута Виталий Криворот по ВКС сообщил, что такая идея сейчас обсуждается, но пока не реализована. В ответ на это замминистра юстиции призвал мэров активнее включаться в эту работу. Первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков обещал оказать содействие в ускорении решения этого вопроса», — сообщил инсайдер. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО сообщили URA.RU, что вся исчерпывающая информация об итогах совещания будет представлена в официальном релизе на сайте окружного правительства. В мэрии Сургута пообещали URA.RU прокомментировать ситуацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что замминистра юстиции РФ прибыл в Югру с рабочим визитом. Главный повод — развитие сети исправительных центров в регионе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов призвал югорских мэров активнее использовать труд осужденных. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствовавший на совещании в Ханты-Мансийске с участием федерального чиновника. «Вуколов во время совещания поинтересовался у представителей югорских муниципалитетов, привлекают ли они осужденных к работам, например, по озеленению города. Заместитель главы Сургута Виталий Криворот по ВКС сообщил, что такая идея сейчас обсуждается, но пока не реализована. В ответ на это замминистра юстиции призвал мэров активнее включаться в эту работу. Первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков обещал оказать содействие в ускорении решения этого вопроса», — сообщил инсайдер. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО сообщили URA.RU, что вся исчерпывающая информация об итогах совещания будет представлена в официальном релизе на сайте окружного правительства. В мэрии Сургута пообещали URA.RU прокомментировать ситуацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что замминистра юстиции РФ прибыл в Югру с рабочим визитом. Главный повод — развитие сети исправительных центров в регионе.