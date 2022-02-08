08 февраля 2022
07 февраля 2022

Замминистра РФ призвал мэров из ХМАО использовать труд осужденных

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, заключенные, зона, колония, тюрьма, трудотерапия, зэки
В ХМАО труд осужденных может применяться при озеленении городов Фото:

Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов призвал югорских мэров активнее использовать труд осужденных. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствовавший на совещании в Ханты-Мансийске с участием федерального чиновника.

«Вуколов во время совещания поинтересовался у представителей югорских муниципалитетов, привлекают ли они осужденных к работам, например, по озеленению города. Заместитель главы Сургута Виталий Криворот по ВКС сообщил, что такая идея сейчас обсуждается, но пока не реализована. В ответ на это замминистра юстиции призвал мэров активнее включаться в эту работу. Первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков обещал оказать содействие в ускорении решения этого вопроса», — сообщил инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО сообщили URA.RU, что вся исчерпывающая информация об итогах совещания будет представлена в официальном релизе на сайте окружного правительства. В мэрии Сургута пообещали URA.RU прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что замминистра юстиции РФ прибыл в Югру с рабочим визитом. Главный повод — развитие сети исправительных центров в регионе.

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Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов призвал югорских мэров активнее использовать труд осужденных. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствовавший на совещании в Ханты-Мансийске с участием федерального чиновника. «Вуколов во время совещания поинтересовался у представителей югорских муниципалитетов, привлекают ли они осужденных к работам, например, по озеленению города. Заместитель главы Сургута Виталий Криворот по ВКС сообщил, что такая идея сейчас обсуждается, но пока не реализована. В ответ на это замминистра юстиции призвал мэров активнее включаться в эту работу. Первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков обещал оказать содействие в ускорении решения этого вопроса», — сообщил инсайдер. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО сообщили URA.RU, что вся исчерпывающая информация об итогах совещания будет представлена в официальном релизе на сайте окружного правительства. В мэрии Сургута пообещали URA.RU прокомментировать ситуацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что замминистра юстиции РФ прибыл в Югру с рабочим визитом. Главный повод — развитие сети исправительных центров в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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