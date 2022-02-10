10 февраля 2022

В Подмосковье спасли детей, брошенных в квартире без еды и воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети и пенсионеры. Курган, девочки, дети, ученицы
Дети были изъяты у матери и отправлены в больницу Фото:

В подмосковном городе Апрелевка был спасены два ребенка, которые были брошены матерью в квартире без еды и воды. Дети находились без присмотра взрослых на протяжении трех дней.

Две девочки, одной из которых три года, а второй три месяца, были брошены матерью в квартире и оставлены без продуктов питания на трое суток, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник. Отмечается, что детей изъяли и отправили в больницу.

Также сообщается, что мать девочек, которая была найдена в состоянии алкогольного опьянения, ведет асоциальный образ жизни. Инспектор по делам несовершеннолетних обратилась в полицию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В подмосковном городе Апрелевка был спасены два ребенка, которые были брошены матерью в квартире без еды и воды. Дети находились без присмотра взрослых на протяжении трех дней. Две девочки, одной из которых три года, а второй три месяца, были брошены матерью в квартире и оставлены без продуктов питания на трое суток, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник. Отмечается, что детей изъяли и отправили в больницу. Также сообщается, что мать девочек, которая была найдена в состоянии алкогольного опьянения, ведет асоциальный образ жизни. Инспектор по делам несовершеннолетних обратилась в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...