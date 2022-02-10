В Подмосковье спасли детей, брошенных в квартире без еды и воды

В подмосковном городе Апрелевка был спасены два ребенка, которые были брошены матерью в квартире без еды и воды. Дети находились без присмотра взрослых на протяжении трех дней.
Две девочки, одной из которых три года, а второй три месяца, были брошены матерью в квартире и оставлены без продуктов питания на трое суток, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник. Отмечается, что детей изъяли и отправили в больницу.
Также сообщается, что мать девочек, которая была найдена в состоянии алкогольного опьянения, ведет асоциальный образ жизни. Инспектор по делам несовершеннолетних обратилась в полицию.
В подмосковном городе Апрелевка был спасены два ребенка, которые были брошены матерью в квартире без еды и воды. Дети находились без присмотра взрослых на протяжении трех дней. Две девочки, одной из которых три года, а второй три месяца, были брошены матерью в квартире и оставлены без продуктов питания на трое суток, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник. Отмечается, что детей изъяли и отправили в больницу. Также сообщается, что мать девочек, которая была найдена в состоянии алкогольного опьянения, ведет асоциальный образ жизни. Инспектор по делам несовершеннолетних обратилась в полицию.