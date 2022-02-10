Александр Гетманчук (на фото) близок к друзьям Орлова из прокурорской среды Фото: страница Александра Гетманчука в Instagram

Глава Южного управленческого округа Свердловской области Александр Гетманчук — уполномоченный представитель губернатора Евгения Куйвашева на территории — выдвинут на пост председателя Счетной палаты Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы со ссылкой на спикера Игоря Володина.

«В понедельник, 14 февраля, мы определим точную дату и время проведения заседания. Скорее всего, это будет 17 февраля. Будем обращать внимание на профессиональные навыки, опыт работы на муниципальной службе, знание законов. Важно выбрать такого человека, который с первого дня начет полноценную работу и организует деятельность Счетной палаты», — сказал Володин.

Как писало URA.RU, переход Гетманчука на должность главы Счетной палаты — следствие конфликта между Володиным и мэром Алексеем Орловым. С конца декабря Володин продвигал на должность нынешнего руководителя, Андрея Парунина, а Орлов — экс-председателя облизбиркома Владимира Русинова (считается, что по просьбе замгубернатора Валерия Чайникова). Между политиками возник первый открытый конфликт. Куйвашев сначала не вмешивался, давая понять Орлову и Володину, что от областной власти разбираться в ситуации должен Чайников, с которого все и началось.

Однако, по последней информации, в начале февраля, по возвращении из отпуска, Куйвашев просто назвал имя нового руководителя Счетной палаты, и спор затих.

Русинов с Паруниным отозвали свои кандидатуры. Обоим уже нашли другие позиции во власти (Русинов сменит Гетманчука).

Гетманчук руководит Южным управленческим округом Свердловской области с лета 2021 года. До этого — с 2004 года — он занимал различные должности в органах прокуратуры. В частности, Гетманчук в разное время был замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО и начальником управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. По данным URA.RU, Гетманчук — в хороших отношениях с друзьями Орлова из прокурорской среды.

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