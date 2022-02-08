Экс-контролер свердловских выборов станет полпредом Куйвашева

Владимиру Русинову готовят пост в Южном управленческом округе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший председатель свердловского избиркома Владимир Русинов, ушедший в отставку в конце 2021 года, будет назначен главой Южного управленческого округа области — уполномоченным представителем губернатора Евгения Куйвашева на территории. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной власти.

«Русинов перейдет работать в Южный управленческий округ вместо [нынешнего главы Александра] Гетманчука. Но решение пока только устное», — поделился собеседник агентства. Сам Русинов в разговоре с URA.RU отказался комментировать эту тему. В областном департаменте информполитики пока не ответили на вопросы агентства.

В декабре прошлого года Русинов покинул свердловский избирком, который возглавлял на протяжении трех лет. На его замене публично настаивала председатель ЦИК Элла Памфилова. Источники URA.RU сообщали, что Русинов также получил негативную оценку от властей региона за работу на выборах в Госдуму и заксобрание осенью 2021 года.

В январе глава Екатеринбурга Алексей Орлов продвигал Русинова на пост руководителя городской Счетной палаты — считается, что по просьбе замгубернатора Валерия Чайникова (Русинов — его товарищ). Но свой кандидат был и у спикера думы Игоря Володина — действующий руководитель Счетной палаты Андрей Парунин. Между первыми лицами города возник конфликт, разбираться в котором пришлось областным властям.

В итоге Русинов и Парунин отозвали свои кандидатуры. Через некоторое время стало известно, что новым главным аудитором Екатеринбурга будет Гетманчук.

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