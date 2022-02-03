Значительная часть карьеры Александра Гетманчука связана с прокуратурой Фото: страница Александра Гетманчука в Instagram

Новым председателем Счетной палаты Екатеринбурга станет глава Южного управленческого округа Свердловской области, экс-сотрудник прокуратуры Александр Гетманчук. Об этом URA.RU сообщил источник в городской власти. По словам собеседника агентства, депутатов гордумы, которым 22 февраля предстоит принять соответствующее решение, об этом уже уведомляют.

«Руководителем Счетной палаты будет Александр Гетманчук», — поделился собеседник. Сам чиновник не ответил на звонок корреспондента. Гетманчук руководит Южным управленческим округом Свердловской области с лета 2021 года. До этого — с 2004 года — он занимал различные должности в органах прокуратуры. В частности, Гетманчук в разное время был замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО и начальником управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области.

Его приход в Счетную палату — результат конфликта во власти Екатеринбурга, который разворачивался с конца 2021 года. Изначально считалось, что по итогам выборов среди депутатов, которые потребовались в связи с изменением законодательства, полномочия действующего главы муниципальной Счетной палаты Андрея Парунина будут продлены. Парунин — креатура спикера гордумы Игоря Володина, который добился его назначения на эту должность в 2018 году и продвигал в этот раз.

Но в конце декабря замгубернатора Валерий Чайников, по данным URA.RU, попросил мэра Алексея Орлова трудоустроить в Счетную палату своего товарища, экс-главу облизбиркома Владимира Русинова. Орлов согласился, но заранее с Володиным свое решение не обсудил, поскольку не считает, что это нужно.

Это привело к первому их открытому столкновению за время совместной работы. Через некоторое время в ситуацию вмешался губернатор Евгений Куйвашев. Источник URA.RU, близкий к мэрии утверждает, что Гетманчука Куйвашев якобы выбирал вместе с Орловым (хотя ранее другие источники говорили, что участие главы региона не было активным, и областные власти подобрали кандидата, не связанного ни с Орловым, ни с Володиным). 2 февраля стало известно, что Парунин и Русинов отозвали свои кандидатуры.

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