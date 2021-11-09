Губернатор ХМАО пригрозила чиновникам-коррупционерам санкциями

Глава ХМАО Наталья Комарова высказалась о коррупции в регионе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила беспокойство размером коррупционной сети в регионе. А также заверила, что пойманные на взятках чиновники не получат поддержку властей. Об этом она сказала во время встречи с депутатами Урая, передает корреспондент URA.RU.

«Коррупция в регионе не редкость. Плохо, что у этого слишком широкая сеть. При этом мы всегда оказываем содействие правоохранительным органам, если есть сигналы и повод» — сказала Комарова, отвечая на вопрос депутатов об отношении к коррупции.

Она добавила, что чиновники могут рассчитывать на поддержку губернатора до тех пор, пока не были замечены в коррупции. «Все мои коллеги знают, что я всегда их поддержу и буду биться до последнего за человека, если речь идет о том, что нужна помощь или поддержка. Но если кто-то из нас позволил по-своему отнестись к закону, то тут каждый отвечает за себя», — заключила глава региона.