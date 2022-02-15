15 февраля 2022

Украина отправила НАТО чрезвычайный запрос о помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Украина попросила страны НАТО прислать десятки тысяч комплектов химзащиты и пожарной амуниции Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украина попросила НАТО оказать помощь на случай масштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть мирное население. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

«Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть мирное население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия — прим. ред.) получил запрос о международной помощи от Украины», — говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

В запросе Украина попросила НАТО поставить 70 тыс. комплектов химзащиты, 54 тыс. противогазов, медикаменты и разные виды транспортных средств. Также в список включены десятки тысяч единиц различной пожарной амуниции, дозиметры, средства для поиска взрывоопасных предметов и металлоискатели.

Ранее URA.RU сообщало, что Канада отправит на Украину поддержку на полмиллиарда долларов. Хакерская группа «Берегини» опубликовала данные якобы о поставках оружия НАТО Украине с 2014 года. Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев попросит НАТО о прямой военной поддержке в случае «российского вторжения», пишет RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина попросила НАТО оказать помощь на случай масштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть мирное население. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса. «Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть мирное население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия — прим. ред.) получил запрос о международной помощи от Украины», — говорится в сообщении пресс-службы НАТО. В запросе Украина попросила НАТО поставить 70 тыс. комплектов химзащиты, 54 тыс. противогазов, медикаменты и разные виды транспортных средств. Также в список включены десятки тысяч единиц различной пожарной амуниции, дозиметры, средства для поиска взрывоопасных предметов и металлоискатели. Ранее URA.RU сообщало, что Канада отправит на Украину поддержку на полмиллиарда долларов. Хакерская группа «Берегини» опубликовала данные якобы о поставках оружия НАТО Украине с 2014 года. Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев попросит НАТО о прямой военной поддержке в случае «российского вторжения», пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...