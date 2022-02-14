14 февраля 2022

Канада направит Украине поддержку на сотни миллионов долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Болельщики на Никольской и Красной площади. Москва, канадский флаг, флаг канады
Канада отправит на Украину оружие на шесть миллионов долларов США, заявил Джастин Трюдо Фото:

Канада поддержит Украину с помощью 500 миллионов канадских долларов и поставок летального оружия и боеприпасов. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Канада предоставит Украине кредит в размере до 500 млн канадских долларов (чуть более 391 млн долларов США)», — заявил Джастин Трюдо на пресс-конференции, которую транслировал канадский телеканал CPAC. Также премьер-министр добавил, что он одобрил поставку летального вооружения и боеприпасов Украине на примерно 6,1 млн долларов США.

Ранее сообщалось, что хакеры слили данные якобы о поставках вооружений стран НАТО на Украину. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о получении Киевом военной помощи от Литвы, пишет RT. В Донбассе заявили, что украинские военные уже начали применять оружие НАТО. Полковник Запаса Александр Жилин объяснил, почему НАТО поставляет Украине наступательное вооружение.

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Канада поддержит Украину с помощью 500 миллионов канадских долларов и поставок летального оружия и боеприпасов. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. «Канада предоставит Украине кредит в размере до 500 млн канадских долларов (чуть более 391 млн долларов США)», — заявил Джастин Трюдо на пресс-конференции, которую транслировал канадский телеканал CPAC. Также премьер-министр добавил, что он одобрил поставку летального вооружения и боеприпасов Украине на примерно 6,1 млн долларов США. Ранее сообщалось, что хакеры слили данные якобы о поставках вооружений стран НАТО на Украину. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о получении Киевом военной помощи от Литвы, пишет RT. В Донбассе заявили, что украинские военные уже начали применять оружие НАТО. Полковник Запаса Александр Жилин объяснил, почему НАТО поставляет Украине наступательное вооружение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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