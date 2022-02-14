Канада направит Украине поддержку на сотни миллионов долларов

15 февраля 2022 в 04:21 Размер текста - 17 +

Канада поддержит Украину с помощью 500 миллионов канадских долларов и поставок летального оружия и боеприпасов. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. «Канада предоставит Украине кредит в размере до 500 млн канадских долларов (чуть более 391 млн долларов США)», — заявил Джастин Трюдо на пресс-конференции, которую транслировал канадский телеканал CPAC. Также премьер-министр добавил, что он одобрил поставку летального вооружения и боеприпасов Украине на примерно 6,1 млн долларов США. Ранее сообщалось, что хакеры слили данные якобы о поставках вооружений стран НАТО на Украину. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о получении Киевом военной помощи от Литвы, пишет RT. В Донбассе заявили, что украинские военные уже начали применять оружие НАТО. Полковник Запаса Александр Жилин объяснил, почему НАТО поставляет Украине наступательное вооружение.