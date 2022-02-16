16 февраля 2022

Уральский ЦБ назвал причины роста цен в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, рыба, покупатель, розница
На стоимость овощей продолжают влиять последствия летней засухи Фото:

На рост цен в Свердловской области повлияла прошлогодняя засуха. Об этом URA.RU сообщило Уральское главное управление Центробанка РФ. К причинам подорожания сельхозпродуктов также относят издержки на удобрения, семена, упаковку и транспортировку.

«Производители переносят в свои цены издержки на удобрения, семена, упаковку и горючее, выросшие в прошлом году. На стоимость овощей продолжают влиять и последствия летней засухи», — отмечают в Уральском ГУ ЦБ РФ.

Отмечается также, что капуста дорожает из-за сокращения местного урожая — в свердловские магазины вынуждены ее поставлять из других регионов. Рост цен на овощи в Свердловской области, по данным Уральского ЦБ, составляет 8,9%, Отмечается, что это ниже, чем общий темп роста цен на овощи по стране (+11%). Рост общего уровня инфляции в регионе за месяц с декабря по январь составил 0,1% (с 8,2% до 8,3%).

Ранее Свердловскстат отметил резкий рост цен на овощи в Свердловской области. Также ведомство заявило, что резко подорожали фрукты, сладости и детское консервированное питание.

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На рост цен в Свердловской области повлияла прошлогодняя засуха. Об этом URA.RU сообщило Уральское главное управление Центробанка РФ. К причинам подорожания сельхозпродуктов также относят издержки на удобрения, семена, упаковку и транспортировку. «Производители переносят в свои цены издержки на удобрения, семена, упаковку и горючее, выросшие в прошлом году. На стоимость овощей продолжают влиять и последствия летней засухи», — отмечают в Уральском ГУ ЦБ РФ. Отмечается также, что капуста дорожает из-за сокращения местного урожая — в свердловские магазины вынуждены ее поставлять из других регионов. Рост цен на овощи в Свердловской области, по данным Уральского ЦБ, составляет 8,9%, Отмечается, что это ниже, чем общий темп роста цен на овощи по стране (+11%). Рост общего уровня инфляции в регионе за месяц с декабря по январь составил 0,1% (с 8,2% до 8,3%). Ранее Свердловскстат отметил резкий рост цен на овощи в Свердловской области. Также ведомство заявило, что резко подорожали фрукты, сладости и детское консервированное питание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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