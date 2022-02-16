В свердловских магазинах резко подорожали овощи и макароны

17 февраля 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

В Свердловской области резко подорожали продукты Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области за неделю с 7 по 13 февраля резко подорожали бананы, морковь, вермишель и макароны. Свежая статистика опубликована на официальном сайте Свердловскстата. Сильнее всего за этот период подорожали бананы — теперь средняя цена в регионе составляет 92,59 рубля за кг, рост составил +4,5% от предыдущей стоимости, сообщает Свердловскстат. Также подорожала морковь (до 46,75 руб/кг, +2,7%), огурцы (до 199,72 руб/кг, +1,76%), вермишель (до 127,09 руб/кг, +2,07%) и макаронные изделия из муки высшего сорта (до 121,71 руб/кг, +1,5%). При этом в области снизилась средняя цена на свеклу (до 41,66 руб/кг, -2,39%), репчатый лук (до 28,21 руб/кг, -1,95%) и помидоры (до 181,64 руб/кг, -1,15%). Ранее сообщалось, что в регионе резко подскочила цена на свеклу и помидоры. В новогодние каникулы в цене прибавили практически все овощи, а также бананы и яблоки. В начале февраля выросли цены на детское питание и конфеты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области за неделю с 7 по 13 февраля резко подорожали бананы, морковь, вермишель и макароны. Свежая статистика опубликована на официальном сайте Свердловскстата. Сильнее всего за этот период подорожали бананы — теперь средняя цена в регионе составляет 92,59 рубля за кг, рост составил +4,5% от предыдущей стоимости, сообщает Свердловскстат. Также подорожала морковь (до 46,75 руб/кг, +2,7%), огурцы (до 199,72 руб/кг, +1,76%), вермишель (до 127,09 руб/кг, +2,07%) и макаронные изделия из муки высшего сорта (до 121,71 руб/кг, +1,5%). При этом в области снизилась средняя цена на свеклу (до 41,66 руб/кг, -2,39%), репчатый лук (до 28,21 руб/кг, -1,95%) и помидоры (до 181,64 руб/кг, -1,15%). Ранее сообщалось, что в регионе резко подскочила цена на свеклу и помидоры. В новогодние каникулы в цене прибавили практически все овощи, а также бананы и яблоки. В начале февраля выросли цены на детское питание и конфеты.