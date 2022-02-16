В сети появилось видео задержания директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска Александра Сергеева, который подозревается в получении взятки. Запись опубликована на официальном сайте управления МВД по ХМАО.
На кадрах видно, что сотрудники полиции, совместно с Росгвардией и СК нагрянули домой к подозреваемому. Во время обысков у Сергеева были изъяты сотовый телефон, электронные носители и документы, имеющие принципиальное значение для следствия, а также 1600 долларов.
По данным следствия, подозреваемый получил взятку от предпринимателей услугами по обустройству участка для своего дома и монтажу системы отопления в нем на сумму более 2 миллионов рублей. За это он обеспечил бизнесменам победу в конкурсе на заключение договоров с одним из МУПов. Кроме того, усилиями Сергеева была произведена беспрепятственная приемка выполненных работ. Подозреваемый задержан, ему инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
В сети появилось видео задержания директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска Александра Сергеева, который подозревается в получении взятки. Запись опубликована на официальном сайте управления МВД по ХМАО. На кадрах видно, что сотрудники полиции, совместно с Росгвардией и СК нагрянули домой к подозреваемому. Во время обысков у Сергеева были изъяты сотовый телефон, электронные носители и документы, имеющие принципиальное значение для следствия, а также 1600 долларов. По данным следствия, подозреваемый получил взятку от предпринимателей услугами по обустройству участка для своего дома и монтажу системы отопления в нем на сумму более 2 миллионов рублей. За это он обеспечил бизнесменам победу в конкурсе на заключение договоров с одним из МУПов. Кроме того, усилиями Сергеева была произведена беспрепятственная приемка выполненных работ. Подозреваемый задержан, ему инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).