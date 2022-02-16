16 февраля 2022
15 февраля 2022

Опубликовано видео задержания главного дорожника Ханты-Мансийска. Он попался на взятке

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
Задерживали подозреваемого и проводили обыск сотрудники ОМОН, Росгвардии, полиции и СК Фото:

В сети появилось видео задержания директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска Александра Сергеева, который подозревается в получении взятки. Запись опубликована на официальном сайте управления МВД по ХМАО.

На кадрах видно, что сотрудники полиции, совместно с Росгвардией и СК нагрянули домой к подозреваемому. Во время обысков у Сергеева были изъяты сотовый телефон, электронные носители и документы, имеющие принципиальное значение для следствия, а также 1600 долларов.

По данным следствия, подозреваемый получил взятку от предпринимателей услугами по обустройству участка для своего дома и монтажу системы отопления в нем на сумму более 2 миллионов рублей. За это он обеспечил бизнесменам победу в конкурсе на заключение договоров с одним из МУПов. Кроме того, усилиями Сергеева была произведена беспрепятственная приемка выполненных работ. Подозреваемый задержан, ему инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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В сети появилось видео задержания директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска Александра Сергеева, который подозревается в получении взятки. Запись опубликована на официальном сайте управления МВД по ХМАО. На кадрах видно, что сотрудники полиции, совместно с Росгвардией и СК нагрянули домой к подозреваемому. Во время обысков у Сергеева были изъяты сотовый телефон, электронные носители и документы, имеющие принципиальное значение для следствия, а также 1600 долларов. По данным следствия, подозреваемый получил взятку от предпринимателей услугами по обустройству участка для своего дома и монтажу системы отопления в нем на сумму более 2 миллионов рублей. За это он обеспечил бизнесменам победу в конкурсе на заключение договоров с одним из МУПов. Кроме того, усилиями Сергеева была произведена беспрепятственная приемка выполненных работ. Подозреваемый задержан, ему инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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