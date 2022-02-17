Зеленский отправился в район военной операции в Донбассе

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Зеленский знакомится с порядком боевого патрулирования и системой охраны границ Фото:
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Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на катере отправился по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе. Соответствующее видео он выложил в Instagram.

«Катерами направляемся в район проведения операции объединенных сил», — гласит надпись на видео. Следом украинский лидер выложил фото с секретарем СНБО Алексеем Даниловым перед военной картой. «Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы», — добавил Зеленский.

Сегодня утром представители Вооруженных сил Украины начали минометный обстрел населенных пунктов, подконтрольных самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики открыла ответный огонь по силам ВСУ. В Кремле заявили, что ситуация у границ России может воспламениться в любой момент.

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Президент Украины Владимир Зеленский на катере отправился по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе. Соответствующее видео он выложил в Instagram. «Катерами направляемся в район проведения операции объединенных сил», — гласит надпись на видео. Следом украинский лидер выложил фото с секретарем СНБО Алексеем Даниловым перед военной картой. «Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы», — добавил Зеленский. Сегодня утром представители Вооруженных сил Украины начали минометный обстрел населенных пунктов, подконтрольных самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики открыла ответный огонь по силам ВСУ. В Кремле заявили, что ситуация у границ России может воспламениться в любой момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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