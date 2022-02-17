Зеленский отправился в район военной операции в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на катере отправился по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе. Соответствующее видео он выложил в Instagram.
«Катерами направляемся в район проведения операции объединенных сил», — гласит надпись на видео. Следом украинский лидер выложил фото с секретарем СНБО Алексеем Даниловым перед военной картой. «Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы», — добавил Зеленский.
Сегодня утром представители Вооруженных сил Украины начали минометный обстрел населенных пунктов, подконтрольных самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики открыла ответный огонь по силам ВСУ. В Кремле заявили, что ситуация у границ России может воспламениться в любой момент.
Президент Украины Владимир Зеленский на катере отправился по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе. Соответствующее видео он выложил в Instagram. «Катерами направляемся в район проведения операции объединенных сил», — гласит надпись на видео. Следом украинский лидер выложил фото с секретарем СНБО Алексеем Даниловым перед военной картой. «Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы», — добавил Зеленский. Сегодня утром представители Вооруженных сил Украины начали минометный обстрел населенных пунктов, подконтрольных самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики открыла ответный огонь по силам ВСУ. В Кремле заявили, что ситуация у границ России может воспламениться в любой момент.