В Донбассе началась перестрелка после нападения ВСУ

Народная милиция ДНР была вынуждена открыть ответный огонь по украинским силовикам Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики открыла ответный огонь по силам ВСУ. Поводом стал обстрел украинскими силовиками из минометов населенных пунктов Донбасса.

«Наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника. Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется», — приводит РИА «новости» информацию, полученную у представителей силового ведомства ДНР.

Сообщения об обстреле населенных пунктов Донбасса со стороны украинских силовиков появились 17 февраля около 5:30 утра по московскому времени. Согласно информации Народной милиции ЛНР, под минометным огнем оказались села Нижнее Лозовое, Веселенькое, Золотое-5 и Сокольники.