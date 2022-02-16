В Тюмени из-за кадрового голода в отделе опеки страдают горожане

Тюменцы утверждают, что их заявления МФЦ возвращает неисполненными Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В отделе опеки и попечительства в Тюмени не закрыта позиция руководителя, из-за чего горожанам не подписывают необходимые им документы. Об этом тюменцы сообщают в социальной сети «ВКонтакте».

«Отдел по опеке, попечительству и охране прав детства Тюмени не работает, у них нет руководителя, нет даже исполняющего обязанности, который подписывал бы приказы. Все заявления в опеку принимаются через МФЦ, срок исполнения 30 дней, но спустя это время МФЦ подает жалобу на неисполнение и снимает с себя ответственность за невыдачу приказов в срок!» — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях информацию подтвердили и другие пользователи. «Заявление не на кого писать, и к кому обратиться никто не знает. Новый начальник после Нового года отработал ровно две недели и уволился», — написала Юлия Бабинцева. «Там просто некому работать, кроме охранника никого нет», — отметила Инга Строгая.

Ситуацию URA.RU прокомментировали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области. «Отдел работает в соответствии с установленным режимом. Назначен исполняющий обязанности начальника отдела. Учитывая значительный объем полномочий органа опеки и попечительства, в ближайшее время будет решен вопрос по увеличению штатной численности сотрудников не только в Тюмени и Тюменском районе, но и других территориях», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что в случае появления каких-либо вопросов, тюменцы могут обращаться по телефону 8 (3452) 20-18-38. Либо написать на электронную почту opeka-center@sznto.ru.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам