Нукри Чавлеишвили предложил властям выслушать альтернативные точки зрения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент грузинского общества «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили раскритиковал представителей диаспор, которые встретились с вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым. Он считает, что диаспоры сами создают межнациональные конфликты своим бездействием на протяжении 30 лет. Об этом Чавлеишвили заявил в разговоре с URA.RU.

«То, что там они [главы диаспор и Чемезов] собрались — это по сути формальность. Они сами в определенной степени за 30 лет создали такие условия, что сейчас диаспорам никто не доверяет. Иметь помещения, ресурсы и ничего не делать — это отвратительно», — рассказал Чавлеишвили.

Он также обвинил свердловскую организацию «Народы Урала» в монополизации мнения. «Никому не дают развернуться и люди в страхе находятся. У нас в регионе 160 национальностей, а сколько они объединяют? Десять — пятнадцать?», — посетовал он.

Чавлеишвили предлагает властям выслушать альтернативные точки зрения. В том числе, мнение свердловского «Грузинского общества „Сакартвело“», президентом которого он является. «Не упрекаю власть, мы наоборот хотим сотрудничать. Надо собрать тех людей, которые мыслят нестандартно. Тех, кто хотят изменений, дом народов — 90е года», — сообщил глава «Грузинского общества».

Он предложил сформировать систему адаптации мигрантов, чтобы приезжие понимали дальнейший ход своих действий в новой стране. «Должна работать „карьерная лестница“ для приезжих. Выучил до определенного уровня русский язык, адаптировался — получил гражданство», — считает Чавлеишвили.

Ранее главы диаспор встретились с Олегом Чемезовым. Совещание на фоне конфликта между подростками из Азербайджана и жительницей Екатеринбурга состоялось по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Подростки агрессивно приставали к пассажирке автобуса №57. Девушка позвонила матери и попросила встретить на остановке. Подростки вышли из автобуса и избили обеих женщин.

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