Патрушев обвинил бизнес в ухудшении ситуации с мигрантами в УрФО

18 февраля 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев заявил, что бизнес в погоне за прибылью нанимает мигрантов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Работодатели в УрФО, гонясь за прибылью, стали виновниками ухудшения криминогенной обстановки, связанной с наплывом в округ мигрантов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании с губернаторами Урала. «Негативное влияние на ситуацию в миграционной сфере оказывает стремление работодателей в погоне за прибылью минимизировать собственные издержки путем найма иностранных рабочих без официального трудоустройства и без создания необходимых условий для их жизнедеятельности. Кроме того, в таких отраслях как строительство, общественное питание, грузовые и пассажирские перевозки, сфера услуг в результате массового привлечения „гастарбайтеров“ формируются неконкурентные условия для трудоустройства российских граждан», — отметил секретарь Совбеза. По словам Патрушева, данные силовиков свидетельствуют о значительном увеличении потока нелегальной миграции в УрФО. «Незаконному проникновению иностранцев на территорию округа способствует этнические преступные группы, специализирующиеся на создании каналов незаконной миграции, легализации и трудоустройстве своих соотечественников, изготовлении фиктивных миграционных карт», — рассказал он. Секретарь Совбеза добавил, что в 2021 году выявлено 320 финансовых операций, связанных с организацией нелегальной миграции, на общую сумму более 80 млн рублей. Только по материалам органов госбезопасности РФ, возбуждено почти 200 уголовных дел в отношении лиц, причастных к преступлениям в миграционной сфере. Пресечена деятельность девяти преступных групп, легализовавших в округе более 20 тысяч иностранных граждан. Ранее URA.RU сообщало о том, что Патрушев предупредил трех губернаторов УрФО об угрозе терактов. Работу по предотвращению их нужно усилить в ЯНАО, Свердловской и Челябинской областях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Работодатели в УрФО, гонясь за прибылью, стали виновниками ухудшения криминогенной обстановки, связанной с наплывом в округ мигрантов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании с губернаторами Урала. «Негативное влияние на ситуацию в миграционной сфере оказывает стремление работодателей в погоне за прибылью минимизировать собственные издержки путем найма иностранных рабочих без официального трудоустройства и без создания необходимых условий для их жизнедеятельности. Кроме того, в таких отраслях как строительство, общественное питание, грузовые и пассажирские перевозки, сфера услуг в результате массового привлечения „гастарбайтеров“ формируются неконкурентные условия для трудоустройства российских граждан», — отметил секретарь Совбеза. По словам Патрушева, данные силовиков свидетельствуют о значительном увеличении потока нелегальной миграции в УрФО. «Незаконному проникновению иностранцев на территорию округа способствует этнические преступные группы, специализирующиеся на создании каналов незаконной миграции, легализации и трудоустройстве своих соотечественников, изготовлении фиктивных миграционных карт», — рассказал он. Секретарь Совбеза добавил, что в 2021 году выявлено 320 финансовых операций, связанных с организацией нелегальной миграции, на общую сумму более 80 млн рублей. Только по материалам органов госбезопасности РФ, возбуждено почти 200 уголовных дел в отношении лиц, причастных к преступлениям в миграционной сфере. Пресечена деятельность девяти преступных групп, легализовавших в округе более 20 тысяч иностранных граждан. Ранее URA.RU сообщало о том, что Патрушев предупредил трех губернаторов УрФО об угрозе терактов. Работу по предотвращению их нужно усилить в ЯНАО, Свердловской и Челябинской областях.