Власти Тюмени отказали казакам и священнослужителям в льготе

18 февраля 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

Казаков и религиозные организации не освободили от необходимости участвовать в торгах на землю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские власти отказались давать льготу на получение земельных участков без торгов религиозным организациям и казакам. Такие данные представлены в отчете правительства Тюменской области, текст которого есть в распоряжении URA.RU. Ввести новый закон предлагала областная дума. «Тюменской областной думой правительству рекомендовано проработать вопрос о регулировании предоставления в аренду без проведения торгов земель религиозным организациям и казачьим обществам. В адрес глав городских округов и муниципальных районов были направлены запросы. Из ответов следует, что целесообразность принятия закона отсутствует», — говорится в отчете правительства. В документе сказано, что муниципалитеты не нашли у себя территорий, которые могли бы предоставлять в аренду на вышеназванных условиях. Подразумевалось, что на этих участках получатели вели бы сельскохозяйственную деятельность, сохраняли и развивали свой традиционный уклад жизни. Согласно Земельному кодексу РФ, плюсы аренды земли без торгов заключаются в том, что срок найма устанавливает сам арендатор, а не владелец участка. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменские власти отказались давать льготу на получение земельных участков без торгов религиозным организациям и казакам. Такие данные представлены в отчете правительства Тюменской области, текст которого есть в распоряжении URA.RU. Ввести новый закон предлагала областная дума. «Тюменской областной думой правительству рекомендовано проработать вопрос о регулировании предоставления в аренду без проведения торгов земель религиозным организациям и казачьим обществам. В адрес глав городских округов и муниципальных районов были направлены запросы. Из ответов следует, что целесообразность принятия закона отсутствует», — говорится в отчете правительства. В документе сказано, что муниципалитеты не нашли у себя территорий, которые могли бы предоставлять в аренду на вышеназванных условиях. Подразумевалось, что на этих участках получатели вели бы сельскохозяйственную деятельность, сохраняли и развивали свой традиционный уклад жизни. Согласно Земельному кодексу РФ, плюсы аренды земли без торгов заключаются в том, что срок найма устанавливает сам арендатор, а не владелец участка.