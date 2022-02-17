Власти Тюмени отказали казакам и священнослужителям в льготе

Тюменские власти отказались давать льготу на получение земельных участков без торгов религиозным организациям и казакам. Такие данные представлены в отчете правительства Тюменской области, текст которого есть в распоряжении URA.RU. Ввести новый закон предлагала областная дума.
«Тюменской областной думой правительству рекомендовано проработать вопрос о регулировании предоставления в аренду без проведения торгов земель религиозным организациям и казачьим обществам. В адрес глав городских округов и муниципальных районов были направлены запросы. Из ответов следует, что целесообразность принятия закона отсутствует», — говорится в отчете правительства.
В документе сказано, что муниципалитеты не нашли у себя территорий, которые могли бы предоставлять в аренду на вышеназванных условиях. Подразумевалось, что на этих участках получатели вели бы сельскохозяйственную деятельность, сохраняли и развивали свой традиционный уклад жизни. Согласно Земельному кодексу РФ, плюсы аренды земли без торгов заключаются в том, что срок найма устанавливает сам арендатор, а не владелец участка.
Тюменские власти отказались давать льготу на получение земельных участков без торгов религиозным организациям и казакам. Такие данные представлены в отчете правительства Тюменской области, текст которого есть в распоряжении URA.RU. Ввести новый закон предлагала областная дума. «Тюменской областной думой правительству рекомендовано проработать вопрос о регулировании предоставления в аренду без проведения торгов земель религиозным организациям и казачьим обществам. В адрес глав городских округов и муниципальных районов были направлены запросы. Из ответов следует, что целесообразность принятия закона отсутствует», — говорится в отчете правительства. В документе сказано, что муниципалитеты не нашли у себя территорий, которые могли бы предоставлять в аренду на вышеназванных условиях. Подразумевалось, что на этих участках получатели вели бы сельскохозяйственную деятельность, сохраняли и развивали свой традиционный уклад жизни. Согласно Земельному кодексу РФ, плюсы аренды земли без торгов заключаются в том, что срок найма устанавливает сам арендатор, а не владелец участка.