Тюменцы бежали в уральскую глушь, которую паводок отрезал от цивилизации. Фото

Семья из Тюмени переехала в свердловскую деревню Заселина, где живет 12 человек
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Подъем воды на берегу у деревни Бараба. Курганская область, половодье, паводок, река тобол, наводнение, подъем воды, село бараба
Семья уехала из Тюмени в свердловскую деревушку, где живет всего 12 человек (архивное фото) Фото:

Жительница Тюмени Светлана Гордеева сбежала из шумного мегаполиса в уральскую глушь, которую когда-то вышила на картине и о которой мечтала 20 лет. Крошечная свердловская деревушка Заселина, где она поселилась с мужем Евгением, сейчас отрезана от большой земли из-за весеннего половодья, но этот факт супругов только радует. Бывшая горожанка рассказала URA.RU о причинах, заставивших ее променять блага цивилизации на таежный рай.

«Лет 20 назад я вышивала картину: гора, маленький домик, речка. И с тех пор это была моя мечта, я хотела, чтобы это все воплотилось. И когда мы приехали сюда, то увидели, что тут с одной стороны гора, с другой речка, дружелюбные соседи. Это дом с очень хорошей аурой, я сразу почувствовала, как зашла. Мы много мест объездили в поисках нового дома, но краше этого я не видела», — вспоминает Светлана.

В Заселина живет всего 12 человек, и это огромный плюс для тюменцев: им давно хотелось уединения и тишины. «Я мечтала, чтобы было минимальное количество людей. Я достаточно коммуникабельный человек, но люблю, чтобы у меня было свое пространство, чтобы меня никто не догонял. Тут нам с мужем очень комфортно», — признается женщина.

Сейчас деревушка отрезана от цивилизации: вода в реке Пышме поднялась и угрожала мосту, который связывал населенный пункт с большой землей. На время половодья его пришлось разобрать, и заселинцы остались в полной изоляции. Это обстоятельство ничуть не огорчило и не напугало Гордеевых. «То, что моста нет, не напрягает нисколько, даже напротив только радует. Например, сейчас по деревне не ездят мотоциклисты и лесорубы, которые разбивают грунтовую дорогу», — объяснила Светлана.

У Гордеевых четверо взрослых детей — сын и трое дочерей. Девушки перебрались жить в Санкт-Петербург, но, побывав в гостях в Заселина, одна из них сразу вернулась, а вторая возвращается осенью: их покорила уральская красота. Одна из девочек — художница, она запечатлела заселинские пейзажи маслом на холсте.

Оба супруга продолжают работать: Евгений — проектировщиком вахтовым методом, а Светлана, поменяв место жительства, так и осталась руководителем сметно-договорного отдела одной из фирм по обустройству месторождений. Она трудится на удаленке — в деревушке есть интернет.

«В 2020 году я попала в аварию на работе, был перелом позвоночника. Тогда в жизни нашей семьи многое изменилось: мы поняли, что надо жить здесь и сейчас, реализовывать свои мечты. У меня был нарушен сон, а здесь я прекрасно сплю, не болею. Без лекарств меня вылечил воздух», — говорит женщина.

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Жительница Тюмени Светлана Гордеева сбежала из шумного мегаполиса в уральскую глушь, которую когда-то вышила на картине и о которой мечтала 20 лет. Крошечная свердловская деревушка Заселина, где она поселилась с мужем Евгением, сейчас отрезана от большой земли из-за весеннего половодья, но этот факт супругов только радует. Бывшая горожанка рассказала URA.RU о причинах, заставивших ее променять блага цивилизации на таежный рай. «Лет 20 назад я вышивала картину: гора, маленький домик, речка. И с тех пор это была моя мечта, я хотела, чтобы это все воплотилось. И когда мы приехали сюда, то увидели, что тут с одной стороны гора, с другой речка, дружелюбные соседи. Это дом с очень хорошей аурой, я сразу почувствовала, как зашла. Мы много мест объездили в поисках нового дома, но краше этого я не видела», — вспоминает Светлана. В Заселина живет всего 12 человек, и это огромный плюс для тюменцев: им давно хотелось уединения и тишины. «Я мечтала, чтобы было минимальное количество людей. Я достаточно коммуникабельный человек, но люблю, чтобы у меня было свое пространство, чтобы меня никто не догонял. Тут нам с мужем очень комфортно», — признается женщина. Сейчас деревушка отрезана от цивилизации: вода в реке Пышме поднялась и угрожала мосту, который связывал населенный пункт с большой землей. На время половодья его пришлось разобрать, и заселинцы остались в полной изоляции. Это обстоятельство ничуть не огорчило и не напугало Гордеевых. «То, что моста нет, не напрягает нисколько, даже напротив только радует. Например, сейчас по деревне не ездят мотоциклисты и лесорубы, которые разбивают грунтовую дорогу», — объяснила Светлана. У Гордеевых четверо взрослых детей — сын и трое дочерей. Девушки перебрались жить в Санкт-Петербург, но, побывав в гостях в Заселина, одна из них сразу вернулась, а вторая возвращается осенью: их покорила уральская красота. Одна из девочек — художница, она запечатлела заселинские пейзажи маслом на холсте. Оба супруга продолжают работать: Евгений — проектировщиком вахтовым методом, а Светлана, поменяв место жительства, так и осталась руководителем сметно-договорного отдела одной из фирм по обустройству месторождений. Она трудится на удаленке — в деревушке есть интернет. «В 2020 году я попала в аварию на работе, был перелом позвоночника. Тогда в жизни нашей семьи многое изменилось: мы поняли, что надо жить здесь и сейчас, реализовывать свои мечты. У меня был нарушен сон, а здесь я прекрасно сплю, не болею. Без лекарств меня вылечил воздух», — говорит женщина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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