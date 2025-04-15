На тюменской «трассе смерти» построят базу отдыха с 15 бассейнами

Строительство базы отдыха в Ярковском районе начнется в 2025 году
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Строительство базы отдыха планируют завершить к концу 2027 года
Строительство базы отдыха планируют завершить к концу 2027 года Фото:

Строительство базы отдыха на 68 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» Ярковского района (Тюменская область) начнется в 2025 году. Об этом журналистам сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области. Из-за большого количества аварий с погибшими в народе автодорогу прозвали «трассой смерти».

«Работы начнутся в декабре 2025 года и завершатся в конце 2027 года. На территории базы отдыха планируется построить 15 домов для размещения туристов площадью от 50 до 100 кв. м. Возле каждого из них будут находиться открытые бассейны с минеральной или подогреваемой водой. Также появятся концертно-ресторанный комплекс и спа. Планируется установить игровые площадки, беседки для отдыха, организовать пункт проката инвентаря и оборудования», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на инвестагентство Тюменской области.

На реализацию инвестпроекта уйдет 700 млн рублей. 650 млн рублей из этой суммы будет предоставлено компанией — инвестором «ТюменьВторСырье».

Ранее URA.RU писало о том, что новая база отдыха с минеральным источником, рестораном и спа-центром появится в Ярковском районе к концу 2027 года. Работу на ее территории смогут получить 70 сотрудников.

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Строительство базы отдыха на 68 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» Ярковского района (Тюменская область) начнется в 2025 году. Об этом журналистам сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области. Из-за большого количества аварий с погибшими в народе автодорогу прозвали «трассой смерти». «Работы начнутся в декабре 2025 года и завершатся в конце 2027 года. На территории базы отдыха планируется построить 15 домов для размещения туристов площадью от 50 до 100 кв. м. Возле каждого из них будут находиться открытые бассейны с минеральной или подогреваемой водой. Также появятся концертно-ресторанный комплекс и спа. Планируется установить игровые площадки, беседки для отдыха, организовать пункт проката инвентаря и оборудования», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на инвестагентство Тюменской области. На реализацию инвестпроекта уйдет 700 млн рублей. 650 млн рублей из этой суммы будет предоставлено компанией — инвестором «ТюменьВторСырье». Ранее URA.RU писало о том, что новая база отдыха с минеральным источником, рестораном и спа-центром появится в Ярковском районе к концу 2027 года. Работу на ее территории смогут получить 70 сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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