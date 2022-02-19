19 февраля 2022
18 февраля 2022

Екатеринбург засыплет снегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег ожидается в большинстве районов Свердловской области Фото:

В Свердловскую область придут снегопады, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Осадки в регион принесет атлантический циклон, который пришел с запада. Снегопады ожидаются во всех районах области, за исключением востока.

«В воскресенье через Средний Урал пройдет атмосферный фронт, связанный с циклоном, который расположен над севером европейской части страны. В большинстве районов Свердловской области, за исключением востока региона, ожидается снег», — написал Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По данным Гидрометцентра в России, 20 февраля в Екатеринбурге будет облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Похожая картина будет наблюдаться днем 21 февраля. Снегопад ожидается в субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля. Температура воздуха в Екатеринбурге впервые за неделю днем упадет ниже нуля.

Ранее в Свердловской области прогнозировали резкое похолодание до минус 30 градусов. Однако после сильных морозов в регионе значительно потеплело. Температура воздуха днем поднялась до минус 1 градуса по Цельсию.

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В Свердловскую область придут снегопады, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Осадки в регион принесет атлантический циклон, который пришел с запада. Снегопады ожидаются во всех районах области, за исключением востока. «В воскресенье через Средний Урал пройдет атмосферный фронт, связанный с циклоном, который расположен над севером европейской части страны. В большинстве районов Свердловской области, за исключением востока региона, ожидается снег», — написал Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По данным Гидрометцентра в России, 20 февраля в Екатеринбурге будет облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Похожая картина будет наблюдаться днем 21 февраля. Снегопад ожидается в субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля. Температура воздуха в Екатеринбурге впервые за неделю днем упадет ниже нуля. Ранее в Свердловской области прогнозировали резкое похолодание до минус 30 градусов. Однако после сильных морозов в регионе значительно потеплело. Температура воздуха днем поднялась до минус 1 градуса по Цельсию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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