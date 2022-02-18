В ХМАО начинается оттепель

В ХМАО ожидается потепление до +2 градусов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Синоптики ХМАО прогнозируют потепление до нуля градусов и небольшой снег, а в некоторых муниципалитетах ожидается потепление до +2 градусов и снег с дождем. Прогноз на ближайшие дни составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«Днем 21 февраля небольшой, местами умеренный снег, по восточным районам преимущественно без осадков, в отдельных районах метель. Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью -10,-15 градусов, местами по западной половине -4,-9 градусов, днем 0,-5 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. Согласно прогнозу, 22 и 23 февраля ожидается небольшой и умеренный снег, а также ветер с порывами до 14 м/с. Температура днем составит от 0 до -6 градусов.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске температура поднимется до +1 градуса, потепление до плюсовой температуры ожидается в четверг. Средняя температура в течение недели составит минус 3-4 градуса. Погода будет преимущественно пасмурная с порывами ветра до 12 м/с и небольшим снегом во вторник, четверг и пятницу. Потепление до плюсовой температуры ожидается также в Югорске и Советском, а в Урае синоптики прогнозируют снег с дождем из-за потепления до +2 градусов.

В Сургуте потепление также произойдет в четверг, однако по прогнозу синоптиков температура не поднимется выше нуля градусов. Средняя дневная температура составит минус 3-6 градусов. Небольшой снег ожидается во все дни кроме среды. Ветер с порывами до 11 м/с.

В Нижневартовске средняя температура в течение недели составит от 3 до 6 градусов ниже нуля. В четверг температура поднимется до -1 градуса. В понедельник, вторник и четверг будет небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 13 м/с.