В Кремле назвали фейком «расстрельный список» для украинцев. «Абсолютный вымысел»

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Песков опроверг существование «плана репрессий», который придумали иностранные СМИ Фото:
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Война на Украине

Никакого «расстрельного списка», согласно которому Россия якобы будет устраивать репрессии в случае вторжения на Украину, не существует. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Это абсолютная утка. Это ложь, абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк», — заявил Песков.

Накануне издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с американской разведкой распространило информацию, что российские власти составили списки украинских политических деятелей, которые должны быть арестованы или убиты в случае «нападения» Москвы на Киев. Репрессии также будут направлены на российских и белорусских диссидентов, журналистов, этнические и религиозные меньшинства и лица ЛГБТКИ+, утверждало издание. Сегодня аналогичную информацию, только из других неназванных источников распространили другие иностранные СМИ. Сегодня появилась информация, что США обратились в комиссию ООН по поводу данного «списка».

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Никакого «расстрельного списка», согласно которому Россия якобы будет устраивать репрессии в случае вторжения на Украину, не существует. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это абсолютная утка. Это ложь, абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк», — заявил Песков. Накануне издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с американской разведкой распространило информацию, что российские власти составили списки украинских политических деятелей, которые должны быть арестованы или убиты в случае «нападения» Москвы на Киев. Репрессии также будут направлены на российских и белорусских диссидентов, журналистов, этнические и религиозные меньшинства и лица ЛГБТКИ+, утверждало издание. Сегодня аналогичную информацию, только из других неназванных источников распространили другие иностранные СМИ. Сегодня появилась информация, что США обратились в комиссию ООН по поводу данного «списка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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