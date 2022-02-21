Никакого «расстрельного списка», согласно которому Россия якобы будет устраивать репрессии в случае вторжения на Украину, не существует. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Это абсолютная утка. Это ложь, абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк», — заявил Песков.
Накануне издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с американской разведкой распространило информацию, что российские власти составили списки украинских политических деятелей, которые должны быть арестованы или убиты в случае «нападения» Москвы на Киев. Репрессии также будут направлены на российских и белорусских диссидентов, журналистов, этнические и религиозные меньшинства и лица ЛГБТКИ+, утверждало издание. Сегодня аналогичную информацию, только из других неназванных источников распространили другие иностранные СМИ. Сегодня появилась информация, что США обратились в комиссию ООН по поводу данного «списка».
Никакого «расстрельного списка», согласно которому Россия якобы будет устраивать репрессии в случае вторжения на Украину, не существует. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это абсолютная утка. Это ложь, абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк», — заявил Песков. Накануне издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с американской разведкой распространило информацию, что российские власти составили списки украинских политических деятелей, которые должны быть арестованы или убиты в случае «нападения» Москвы на Киев. Репрессии также будут направлены на российских и белорусских диссидентов, журналистов, этнические и религиозные меньшинства и лица ЛГБТКИ+, утверждало издание. Сегодня аналогичную информацию, только из других неназванных источников распространили другие иностранные СМИ. Сегодня появилась информация, что США обратились в комиссию ООН по поводу данного «списка».