В Кремле назвали фейком «расстрельный список» для украинцев. «Абсолютный вымысел»

21 февраля 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Песков опроверг существование «плана репрессий», который придумали иностранные СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Никакого «расстрельного списка», согласно которому Россия якобы будет устраивать репрессии в случае вторжения на Украину, не существует. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это абсолютная утка. Это ложь, абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк», — заявил Песков. Накануне издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с американской разведкой распространило информацию, что российские власти составили списки украинских политических деятелей, которые должны быть арестованы или убиты в случае «нападения» Москвы на Киев. Репрессии также будут направлены на российских и белорусских диссидентов, журналистов, этнические и религиозные меньшинства и лица ЛГБТКИ+, утверждало издание. Сегодня аналогичную информацию, только из других неназванных источников распространили другие иностранные СМИ. Сегодня появилась информация, что США обратились в комиссию ООН по поводу данного «списка». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Никакого «расстрельного списка», согласно которому Россия якобы будет устраивать репрессии в случае вторжения на Украину, не существует. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это абсолютная утка. Это ложь, абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк», — заявил Песков. Накануне издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с американской разведкой распространило информацию, что российские власти составили списки украинских политических деятелей, которые должны быть арестованы или убиты в случае «нападения» Москвы на Киев. Репрессии также будут направлены на российских и белорусских диссидентов, журналистов, этнические и религиозные меньшинства и лица ЛГБТКИ+, утверждало издание. Сегодня аналогичную информацию, только из других неназванных источников распространили другие иностранные СМИ. Сегодня появилась информация, что США обратились в комиссию ООН по поводу данного «списка».