Монеточка стала амбассадором бренда Dove

Уральская певица активно поддерживает акции, которые пропагандируют идеи принятия себя и сохранения ментального здоровья Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) стала в России представителем американского бренда Dove. Об этом она заявила в своем Instagram.

«Я обожаю естественную красоту, и знаю, какие вы у меня все красивые и естественные. Поэтому очень рада объявить, что я стала амбассадором бренда Dove и их супер крутого движения за красоту без фильтров», — сообщила певица.

Также Монеточка призвала своих подписчиков участвовать в конкурсе компании — присылать свои фото без обработки. Все селфи поместят на экран на фасаде кинотеатра «Октябрь» в Москве. «Давайте вместе сделаем этот шаг на пути принятия себя», — резюмировала Монеточка.

Уральская певица Монеточка активно пропагандирует идеи принятия себя и сохранении ментального здоровья. В начале февраля Елизавета Гырдымова стала лицом кампании «Месяц поддержки», которая посвящена психологическому здоровью.

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Заявление певица опубликовала в stories Фото из Instagram Монеточки