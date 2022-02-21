Монеточка стала амбассадором бренда Dove

Певица Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) стала в России представителем американского бренда Dove. Об этом она заявила в своем Instagram.
«Я обожаю естественную красоту, и знаю, какие вы у меня все красивые и естественные. Поэтому очень рада объявить, что я стала амбассадором бренда Dove и их супер крутого движения за красоту без фильтров», — сообщила певица.
Также Монеточка призвала своих подписчиков участвовать в конкурсе компании — присылать свои фото без обработки. Все селфи поместят на экран на фасаде кинотеатра «Октябрь» в Москве. «Давайте вместе сделаем этот шаг на пути принятия себя», — резюмировала Монеточка.
Уральская певица Монеточка активно пропагандирует идеи принятия себя и сохранении ментального здоровья. В начале февраля Елизавета Гырдымова стала лицом кампании «Месяц поддержки», которая посвящена психологическому здоровью.
Певица Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) стала в России представителем американского бренда Dove. Об этом она заявила в своем Instagram. «Я обожаю естественную красоту, и знаю, какие вы у меня все красивые и естественные. Поэтому очень рада объявить, что я стала амбассадором бренда Dove и их супер крутого движения за красоту без фильтров», — сообщила певица. Также Монеточка призвала своих подписчиков участвовать в конкурсе компании — присылать свои фото без обработки. Все селфи поместят на экран на фасаде кинотеатра «Октябрь» в Москве. «Давайте вместе сделаем этот шаг на пути принятия себя», — резюмировала Монеточка. Уральская певица Монеточка активно пропагандирует идеи принятия себя и сохранении ментального здоровья. В начале февраля Елизавета Гырдымова стала лицом кампании «Месяц поддержки», которая посвящена психологическому здоровью.