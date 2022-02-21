21 февраля 2022

Монеточка стала амбассадором бренда Dove

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Уральская певица активно поддерживает акции, которые пропагандируют идеи принятия себя и сохранения ментального здоровья Фото:

Певица Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) стала в России представителем американского бренда Dove. Об этом она заявила в своем Instagram.

«Я обожаю естественную красоту, и знаю, какие вы у меня все красивые и естественные. Поэтому очень рада объявить, что я стала амбассадором бренда Dove и их супер крутого движения за красоту без фильтров», — сообщила певица.

Также Монеточка призвала своих подписчиков участвовать в конкурсе компании — присылать свои фото без обработки. Все селфи поместят на экран на фасаде кинотеатра «Октябрь» в Москве. «Давайте вместе сделаем этот шаг на пути принятия себя», — резюмировала Монеточка.

Уральская певица Монеточка активно пропагандирует идеи принятия себя и сохранении ментального здоровья. В начале февраля Елизавета Гырдымова стала лицом кампании «Месяц поддержки», которая посвящена психологическому здоровью.

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Заявление певица опубликовала в stories

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Певица Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) стала в России представителем американского бренда Dove. Об этом она заявила в своем Instagram. «Я обожаю естественную красоту, и знаю, какие вы у меня все красивые и естественные. Поэтому очень рада объявить, что я стала амбассадором бренда Dove и их супер крутого движения за красоту без фильтров», — сообщила певица. Также Монеточка призвала своих подписчиков участвовать в конкурсе компании — присылать свои фото без обработки. Все селфи поместят на экран на фасаде кинотеатра «Октябрь» в Москве. «Давайте вместе сделаем этот шаг на пути принятия себя», — резюмировала Монеточка. Уральская певица Монеточка активно пропагандирует идеи принятия себя и сохранении ментального здоровья. В начале февраля Елизавета Гырдымова стала лицом кампании «Месяц поддержки», которая посвящена психологическому здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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