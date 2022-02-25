«Единая Россия» увеличивает помощь жителям и беженцам Донбасса

25 февраля 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

В городах России уже начат сбор гуманитарной помощи для беженцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины «Единая Россия» расширит меры поддержки для жителей Донбасса и беженцев из региона. Партия организует сбор пожертвований, сформирует отряды волонтеров-медиков и займется организацией обучения детей беженцев. «Партия открыла централизованный сбор денежных средств в помощь жителям Донбасса. Рассчитываю, что весь депутатский корпус, руководители Центрального исполкома, региональных исполкомов проявят наибольшую ответственность», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его слова опубликованы на сайте партии. ЕР также сформирует отряды гражданских специалистов, в том числе врачей и фельдшеров. «Это микроавтобусы, на которых выезжают специалисты — окулисты, ЛОРы, педиатры. Никуда не делся ковид, будут и специалисты по этому направлению. Будем помогать стационарно, оборудованием и медикаментами», — отметил председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Андрей Турчак подчеркнул, что ЕР также займется организацией досуга и обучения детей беженцев. Для них будут закуплены детские игрушки, учебники и наборы для творчества. Волонтеры ЕР окажут помощь пассажирам, чьи рейсы были отменены или перенаправлены в другие города. Турчак сообщил, что на данный момент в центрах временного размещения находятся более 120 тысяч беженцев из Донбасса. Эвакуация жителей Донбасса началась 18 февраля. Президент России Владимир Путин поручил выплатить 10 тысяч рублей каждому беженцу. На данный момент эвакуация жителей Донбасса временно остановлена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Единая Россия» расширит меры поддержки для жителей Донбасса и беженцев из региона. Партия организует сбор пожертвований, сформирует отряды волонтеров-медиков и займется организацией обучения детей беженцев. «Партия открыла централизованный сбор денежных средств в помощь жителям Донбасса. Рассчитываю, что весь депутатский корпус, руководители Центрального исполкома, региональных исполкомов проявят наибольшую ответственность», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его слова опубликованы на сайте партии. ЕР также сформирует отряды гражданских специалистов, в том числе врачей и фельдшеров. «Это микроавтобусы, на которых выезжают специалисты — окулисты, ЛОРы, педиатры. Никуда не делся ковид, будут и специалисты по этому направлению. Будем помогать стационарно, оборудованием и медикаментами», — отметил председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Андрей Турчак подчеркнул, что ЕР также займется организацией досуга и обучения детей беженцев. Для них будут закуплены детские игрушки, учебники и наборы для творчества. Волонтеры ЕР окажут помощь пассажирам, чьи рейсы были отменены или перенаправлены в другие города. Турчак сообщил, что на данный момент в центрах временного размещения находятся более 120 тысяч беженцев из Донбасса. Эвакуация жителей Донбасса началась 18 февраля. Президент России Владимир Путин поручил выплатить 10 тысяч рублей каждому беженцу. На данный момент эвакуация жителей Донбасса временно остановлена.