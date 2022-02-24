РИА «Новости»: эвакуация в ДНР приостановлена

Эвакуация жителей из Донецкой народной республики приостановлена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова передает РИА «Новости».
«Эвакуация населения в ДНР приостанавливается», — сообщает Пушилин. На данный момент в Россию успели уехать более 100 тысяч человек.
Эвакуация жителей ДНР началась 18 февраля. Корреспондент URA.RU сообщал, что из Донбасса эвакуируют женщин с детьми, но не выпускают мужчин. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область из Донбасса, по 10 тысяч рублей.
Эвакуация жителей из Донецкой народной республики приостановлена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова передает РИА «Новости». «Эвакуация населения в ДНР приостанавливается», — сообщает Пушилин. На данный момент в Россию успели уехать более 100 тысяч человек. Эвакуация жителей ДНР началась 18 февраля. Корреспондент URA.RU сообщал, что из Донбасса эвакуируют женщин с детьми, но не выпускают мужчин. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область из Донбасса, по 10 тысяч рублей.