РИА «Новости»: эвакуация в ДНР приостановлена

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Эвакуация населения из Донецка. Донецк, ДНР , донецкая народная республика, днр, автобус, эвакуация населения
Эвакуация беженцев из ДНР началась 18 февраля, сейчас она приостановлена Фото:
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Беженцы с Украины

Эвакуация жителей из Донецкой народной республики приостановлена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова передает РИА «Новости».

«Эвакуация населения в ДНР приостанавливается», — сообщает Пушилин. На данный момент в Россию успели уехать более 100 тысяч человек.

Эвакуация жителей ДНР началась 18 февраля. Корреспондент URA.RU сообщал, что из Донбасса эвакуируют женщин с детьми, но не выпускают мужчин. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область из Донбасса, по 10 тысяч рублей.

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Эвакуация жителей из Донецкой народной республики приостановлена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова передает РИА «Новости». «Эвакуация населения в ДНР приостанавливается», — сообщает Пушилин. На данный момент в Россию успели уехать более 100 тысяч человек. Эвакуация жителей ДНР началась 18 февраля. Корреспондент URA.RU сообщал, что из Донбасса эвакуируют женщин с детьми, но не выпускают мужчин. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область из Донбасса, по 10 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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