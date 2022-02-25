Актер Машков поддержал решение о признании ДНР и ЛНР. «Единственно возможное в сложившейся ситуации»

26 февраля 2022 в 01:23 Размер текста - 17 +

Решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик было единственно возможным. Об этом заявил российский актер, режиссер театра и кино, общественный деятель Владимир Машков в своем Instagram. «Восемь лет идет открытая война, за которой наблюдает „цивилизованный“ мир, но предпочитает ее не замечать. Я поддерживаю решение нашего Президента о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик как единственно возможное в сложившейся ситуации сейчас», — написал Владимир Машков. Он отметил, что жители Донбасса, которые восемь лет жили в условиях войны, наконец получили надежду на мирную жизнь. «Они сейчас в безопасности», — подчеркнул актер. Режиссер заявил, что все сборы от спектакля «Матросская тишина» направят на поддержку жителей ДНР и ЛНР, а также на украинских беженцев, нуждающихся в поддержке. «Вместо того, чтобы множить ненависть к друг другу и к своей стране, помогите тем, кому сейчас это действительно необходимо», — резюмировал Владимир Машков. Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем глава РФ определил границы этих республик. Эвакуация беженцев из Донбасса началась 18 февраля. В «Единой России» сообщили, что расширят меры поддержки для эвакуированных жителей Донбасса. В Подмосковье разработали карту пунктов приема гуманитарной помощи, пишет RT. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в Россию из ЛДНР прибыли 96 тысяч беженцев, передает телеканал 360. Публикация от Владимир Машков (@tot_mashkov)