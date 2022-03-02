02 марта 2022

Руководитель пермского «Эха Москвы» возглавил еще одно издание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Московские радиоведущие «Эха Москвы» в гостях екатеринбургского филиала радиостанции. Екатеринбург, путинцев максим, эхо москвы, плющев александр, фельгенгауэр татьяна
Ранее пермское «Эхо» было выкуплено фондом «Губерния» у «Компании „Дартс“» Фото:

Руководитель АО «Эхо» Андрей Творогов стал генидректором АО «Газета „Звезда“» в Перми. АО «Эхо» является учредителем радиостанции «Эхо Москвы в Перми».

«Гендиректором АО „Газета ‚Звезда‘“, управляющего одноименной краевой газетой, назначен Андрей Творогов», — сообщает «Коммерсантъ Пермь». До этого «Звездой» управляла АО «Компания „Дартс“».

Как сообщается, «Звезду» и «Эхо Москвы в Перми» ранее приобрел благотворительный фонд «Губерния», близкий к властям Пермского края. СМИ были приобретены у близкой к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову «Компании „Дартс“».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководитель АО «Эхо» Андрей Творогов стал генидректором АО «Газета „Звезда“» в Перми. АО «Эхо» является учредителем радиостанции «Эхо Москвы в Перми». «Гендиректором АО „Газета ‚Звезда‘“, управляющего одноименной краевой газетой, назначен Андрей Творогов», — сообщает «Коммерсантъ Пермь». До этого «Звездой» управляла АО «Компания „Дартс“». Как сообщается, «Звезду» и «Эхо Москвы в Перми» ранее приобрел благотворительный фонд «Губерния», близкий к властям Пермского края. СМИ были приобретены у близкой к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову «Компании „Дартс“».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...