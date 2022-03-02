Руководитель пермского «Эха Москвы» возглавил еще одно издание

Ранее пермское «Эхо» было выкуплено фондом «Губерния» у «Компании „Дартс“» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководитель АО «Эхо» Андрей Творогов стал генидректором АО «Газета „Звезда“» в Перми. АО «Эхо» является учредителем радиостанции «Эхо Москвы в Перми».

«Гендиректором АО „Газета ‚Звезда‘“, управляющего одноименной краевой газетой, назначен Андрей Творогов», — сообщает «Коммерсантъ Пермь». До этого «Звездой» управляла АО «Компания „Дартс“».

Как сообщается, «Звезду» и «Эхо Москвы в Перми» ранее приобрел благотворительный фонд «Губерния», близкий к властям Пермского края. СМИ были приобретены у близкой к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову «Компании „Дартс“».