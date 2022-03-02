В Пермском крае дети-сироты получат разные суммы на жилье

Сумма будет зависеть от стоимости жилья в определенной территории Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дети-сироты в Пермском крае теперь будут получать жилищные сертификаты на разные суммы — в зависимости от стоимости жилья в их территории. Об этом сообщили на сайте министерства социального развития Пермского края. Сейчас все дети-сироты получают одинаковые выплаты — по 1,2 млн рублей.

«Такой подход требует пересмотра. В территориях края рыночная стоимость за 1 кв. м. жилья серьезно отличается. Поэтому размеры выплат должны быть связаны непосредственно со стоимостью жилых площадей в той территории, в которой конкретный получатель льготы был поставлен на учет», — приводят слова губернатора Дмитрия Махонина в министерстве.

Вставшие на учет в муниципалитетах, где квартиры стоят дороже, будут получать более внушительные суммы. Самая малый размер выплаты останется 1,2 млн рублей. Самый высокий — может быть более 1,9 млн рублей. Отметим, что средняя стоимость квадратного метра квартир, например, в Кизеле, по данным сайта mirkvartir.ru, составляет 13 тысяч рублей, а в Перми средняя цена за «квадрат» — 70 тысяч рублей.

Новый документ в ближайшее время вступит в силу. После этого методика будет применена при расчете выплат для всех детей-сирот, заявившихся на получение жилищных сертификатов в период с 1 января 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские власти хотят селить сирот за пределами города. Но, как оказалось, не во всех районах готовы их принять.

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