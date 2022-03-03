Для жителей Тюмени подорожают услуги косметологов

Стоимость услуг поднимется из-за удорожания прайса поставщиков препаратов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Закупки препаратов для увеличения губ и других процедур по контурной пластике лица для тюменских косметологов станут на 30-50% дороже, что приведет к повышению цен для клиентов. Об этом в Instagram сообщил тюменский врач-косметолог Антон Федорович.

«Получили обновленный прайс (от дистрибьютеров препаратов — прим. URA.RU). Стоимость выросла на 30-50%, то есть мы будем вынуждены повысить прайс в апреле», — написал Федорович.

Он также добавил, что большинство дистрибьюторов приостановили свою работу. Также поступает информация о том, что новых завозов препаратов в РФ больше может не быть вовсе. Однако врач подчеркнул, что насколько эти данные правдивы, пока неизвестно.

Ситуацию URA.RU прокомментировали в Российском обществе дерматовенерологов и косметологов. Там отметили, что не могут исключать дальнейшее повышение закупочных цен на препараты, так как это будет зависеть от действий поставщиков. Однако в настоящее время такой тенденции пока не наблюдают.

Как ранее писало URA.RU, с момента начала спецоперации на Украине Россия подвергается жестким санкциям. Они направлены не только против руководства страны, но и рядовых граждан. Однако методы противостояния есть: к примеру, российские стоматологи планируют перейти на китайские расходные материалы.

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