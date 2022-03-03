03 марта 2022
02 марта 2022

Для жителей Тюмени подорожают услуги косметологов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, прививка, шприц, больница, тысяча рублей, деньги, купюра
Стоимость услуг поднимется из-за удорожания прайса поставщиков препаратов Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Закупки препаратов для увеличения губ и других процедур по контурной пластике лица для тюменских косметологов станут на 30-50% дороже, что приведет к повышению цен для клиентов. Об этом в Instagram сообщил тюменский врач-косметолог Антон Федорович.

«Получили обновленный прайс (от дистрибьютеров препаратов — прим. URA.RU). Стоимость выросла на 30-50%, то есть мы будем вынуждены повысить прайс в апреле», — написал Федорович.

Он также добавил, что большинство дистрибьюторов приостановили свою работу. Также поступает информация о том, что новых завозов препаратов в РФ больше может не быть вовсе. Однако врач подчеркнул, что насколько эти данные правдивы, пока неизвестно.

Ситуацию URA.RU прокомментировали в Российском обществе дерматовенерологов и косметологов. Там отметили, что не могут исключать дальнейшее повышение закупочных цен на препараты, так как это будет зависеть от действий поставщиков. Однако в настоящее время такой тенденции пока не наблюдают.

Как ранее писало URA.RU, с момента начала спецоперации на Украине Россия подвергается жестким санкциям. Они направлены не только против руководства страны, но и рядовых граждан. Однако методы противостояния есть: к примеру, российские стоматологи планируют перейти на китайские расходные материалы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Закупки препаратов для увеличения губ и других процедур по контурной пластике лица для тюменских косметологов станут на 30-50% дороже, что приведет к повышению цен для клиентов. Об этом в Instagram сообщил тюменский врач-косметолог Антон Федорович. «Получили обновленный прайс (от дистрибьютеров препаратов — прим. URA.RU). Стоимость выросла на 30-50%, то есть мы будем вынуждены повысить прайс в апреле», — написал Федорович. Он также добавил, что большинство дистрибьюторов приостановили свою работу. Также поступает информация о том, что новых завозов препаратов в РФ больше может не быть вовсе. Однако врач подчеркнул, что насколько эти данные правдивы, пока неизвестно. Ситуацию URA.RU прокомментировали в Российском обществе дерматовенерологов и косметологов. Там отметили, что не могут исключать дальнейшее повышение закупочных цен на препараты, так как это будет зависеть от действий поставщиков. Однако в настоящее время такой тенденции пока не наблюдают. Как ранее писало URA.RU, с момента начала спецоперации на Украине Россия подвергается жестким санкциям. Они направлены не только против руководства страны, но и рядовых граждан. Однако методы противостояния есть: к примеру, российские стоматологи планируют перейти на китайские расходные материалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...