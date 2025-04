«Вброс Британии и Зеленского»: военкор Коц усомнился в реальности «плана Путина» по Украине

Военкор Коц опроверг сообщения о готовности Москвы к территориальным уступкам

23 апреля 2025

Военкор Коц заявил, что Россия юридически не может отказаться от своих новых территорий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Военкор Александр Коц усомнился в реальности существования так называемого «плана Путина» по прекращению боевых действий на Украине, о котором ранее сообщила британская газета The Financial Times (FT). По информации издания, президент РФ якобы предложил США вариант признать Крым российской территорией в обмен на отказ от новых регионов. «Пошел прогрев переговорной недели <...> Лондонский обком в лице Financial Times параллельно с этими заявлениями выдает „план Путина“. По которому российский президент якобы предложил американцам признать Крым в обмен на отказ от притязаний на оставшиеся части четырех регионов», — написал Коц в своем telegram-канале. Он отметил, что юридически Москва не может отказаться своих новых территорий, потому что с 2022 года они являются частью Российской Федерации по Конституции. По его словам, при худшем сценарии страна максимум может сохранить за собой право вернуть их дипломатическим путем. Военкор также обратил внимание на то, что до The Financial Times схожую информацию публиковали The Wall Street Journal и The New York Times. По данным FT, американская сторона якобы выразила готовность признать Крым российским, а также согласиться с тем, что некоторые территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей останутся под контролем России. Telegram-канал «Военный Осведомитель» поддержал позицию Коца, назвав публикации зарубежных СМИ «очередными предпереговорными вбросами со ссылками на никому не известные секретные источники». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту информацию фейком, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

