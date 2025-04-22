«Известия»: дефицит бюджета рискует превысить план почти втрое из-за двух причин

Дефицит бюджета России в 2025 году может составить 3,3 трлн рублей

23 апреля 2025 в 04:37 Размер текста - 17 +

Федеральному бюджету требуется больше налоговых поступлений Фото: Александр Елизаров © URA.RU Дефицит федерального бюджета России в 2025 году может оказаться почти втрое выше запланированного и достичь 3,3 трлн рублей вместо заложенных 1,2 трлн рублей. Основными причинами этого может стать падение цен на нефть и укрепление рубля. «При подготовке плана Минфин, опираясь на сентябрьский макропрогноз Министерства экономического развития РФ, заложил в бюджет стоимость нефти в 69,7 долларов за баррель. Однако в этом году сырье стало дешеветь. В апреле 2025-го цена Urals опускалась до 53 доллара за баррель. Также с начала года рубль укрепился на 20% — до 80,7 рубля за доллар, что приводит к снижению доходов бюджета от экспорта энергоресурсов», — пишут «Известия». По сведениям издания, при такой тенденции объем налоговых поступлений в федеральную казну будет сокращаться. При самом пессимистичном сценарии объем дефицита госбюджета в 2025 может достигнуть 3,5-4,2 трлн рублей. Как сообщало URA.RU ранее, укрепление рубля, происходящее на фоне высокого спроса на российские долговые обязательства и активности экспортеров, привело к значительному снижению его стоимости относительно основных мировых валют. Дефицит за два месяца 2025 года уже более чем вдвое выше годового плана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дефицит федерального бюджета России в 2025 году может оказаться почти втрое выше запланированного и достичь 3,3 трлн рублей вместо заложенных 1,2 трлн рублей. Основными причинами этого может стать падение цен на нефть и укрепление рубля. «При подготовке плана Минфин, опираясь на сентябрьский макропрогноз Министерства экономического развития РФ, заложил в бюджет стоимость нефти в 69,7 долларов за баррель. Однако в этом году сырье стало дешеветь. В апреле 2025-го цена Urals опускалась до 53 доллара за баррель. Также с начала года рубль укрепился на 20% — до 80,7 рубля за доллар, что приводит к снижению доходов бюджета от экспорта энергоресурсов», — пишут «Известия». По сведениям издания, при такой тенденции объем налоговых поступлений в федеральную казну будет сокращаться. При самом пессимистичном сценарии объем дефицита госбюджета в 2025 может достигнуть 3,5-4,2 трлн рублей. Как сообщало URA.RU ранее, укрепление рубля, происходящее на фоне высокого спроса на российские долговые обязательства и активности экспортеров, привело к значительному снижению его стоимости относительно основных мировых валют. Дефицит за два месяца 2025 года уже более чем вдвое выше годового плана.