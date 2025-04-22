22 апреля 2025

Зеленскому доложили об ударе по заводу «Мотор сич» в Запорожье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский призвал к помощи западных союзников после ракетной атаки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В подконтрольной Киеву части Запорожской области на заводе «Мотор сич», где собирают БПЛА, произошел взрыв. На предприятие прилетела ракета. Эту информацию на пресс-конференции прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас есть завод „Мотор сич“. Прилетела ракета. Если завтра мне дадут в Запорожье Patriot, которые будут защищать „Мотор сич“, пусть американские инвесторы заходят и будем вместе работать на „Мотор сичи“», — процитировало Зеленского ТАСС.

При этом глава государства не уточнил подробности происшествия и не сообщил, когда именно произошла атака. Таким образом он указал на необходимость усиления ПВО для защиты стратегических объектов Украины.

Как сообщало URA.RU ранее, в течение объявленного пасхального перемирия с 19 по 21 апреля Украина совершила 4 900 нарушений, атаковав позиции российских войск и гражданские объекты. В связи с этим РФ после завершения договоренности нанесла серьезные удары по позициям противника на белгородском, купянском, донецком, запорожском и херсонском направлениях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В подконтрольной Киеву части Запорожской области на заводе «Мотор сич», где собирают БПЛА, произошел взрыв. На предприятие прилетела ракета. Эту информацию на пресс-конференции прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. «У нас есть завод „Мотор сич“. Прилетела ракета. Если завтра мне дадут в Запорожье Patriot, которые будут защищать „Мотор сич“, пусть американские инвесторы заходят и будем вместе работать на „Мотор сичи“», — процитировало Зеленского ТАСС. При этом глава государства не уточнил подробности происшествия и не сообщил, когда именно произошла атака. Таким образом он указал на необходимость усиления ПВО для защиты стратегических объектов Украины. Как сообщало URA.RU ранее, в течение объявленного пасхального перемирия с 19 по 21 апреля Украина совершила 4 900 нарушений, атаковав позиции российских войск и гражданские объекты. В связи с этим РФ после завершения договоренности нанесла серьезные удары по позициям противника на белгородском, купянском, донецком, запорожском и херсонском направлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...