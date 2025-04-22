Зеленскому доложили об ударе по заводу «Мотор сич» в Запорожье

23 апреля 2025 в 00:19 Размер текста - 17 +

Зеленский призвал к помощи западных союзников после ракетной атаки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В подконтрольной Киеву части Запорожской области на заводе «Мотор сич», где собирают БПЛА, произошел взрыв. На предприятие прилетела ракета. Эту информацию на пресс-конференции прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. «У нас есть завод „Мотор сич“. Прилетела ракета. Если завтра мне дадут в Запорожье Patriot, которые будут защищать „Мотор сич“, пусть американские инвесторы заходят и будем вместе работать на „Мотор сичи“», — процитировало Зеленского ТАСС. При этом глава государства не уточнил подробности происшествия и не сообщил, когда именно произошла атака. Таким образом он указал на необходимость усиления ПВО для защиты стратегических объектов Украины. Как сообщало URA.RU ранее, в течение объявленного пасхального перемирия с 19 по 21 апреля Украина совершила 4 900 нарушений, атаковав позиции российских войск и гражданские объекты. В связи с этим РФ после завершения договоренности нанесла серьезные удары по позициям противника на белгородском, купянском, донецком, запорожском и херсонском направлениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подконтрольной Киеву части Запорожской области на заводе «Мотор сич», где собирают БПЛА, произошел взрыв. На предприятие прилетела ракета. Эту информацию на пресс-конференции прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. «У нас есть завод „Мотор сич“. Прилетела ракета. Если завтра мне дадут в Запорожье Patriot, которые будут защищать „Мотор сич“, пусть американские инвесторы заходят и будем вместе работать на „Мотор сичи“», — процитировало Зеленского ТАСС. При этом глава государства не уточнил подробности происшествия и не сообщил, когда именно произошла атака. Таким образом он указал на необходимость усиления ПВО для защиты стратегических объектов Украины. Как сообщало URA.RU ранее, в течение объявленного пасхального перемирия с 19 по 21 апреля Украина совершила 4 900 нарушений, атаковав позиции российских войск и гражданские объекты. В связи с этим РФ после завершения договоренности нанесла серьезные удары по позициям противника на белгородском, купянском, донецком, запорожском и херсонском направлениях.