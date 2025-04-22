22 апреля 2025

Основателя Давосского форума заподозрили в финансовых махинациях

© Служба новостей «URA.RU»
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Анонимные источники заявили, что Шваб просил сотрудников снимать деньги с его счета и использовал средства форума для личных расходов
Анонимные источники заявили, что Шваб просил сотрудников снимать деньги с его счета и использовал средства форума для личных расходов Фото:

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб и его супруга были заподозрены в финансовых махинациях. По данным Wall Street Journal, он использовал средства форума для оплаты массажа, а его жена тратила их на дорогостоящий отпуск.

«В отношении основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба ведется расследование организацией, которую он создал, после того как в новом письме осведомителя было заявлено, что давний лидер и его жена проводили финансовые махинации и совершали этические проступки», — говорится в материале. Совет попечителей форума начал расследование по данному факту после того получения анонимного письма. В нем сказано, что Шваб использовал средства форума для личных нужд и просил сотрудников снимать наличные с банкоматов, а его супруга якобы организовывала «символические» мероприятия для оправдания расходов на отпуск.

В мае 2024 года ВЭФ объявил об уходе Шваба с поста председателя, после чего он стал неисполнительным директором. В июне сотрудники ВЭФ также обвиняли руководство организации в дискриминации и домогательствах. Сейчас временным председателем назначен заместитель Питер Брабек-Летмат.

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Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб и его супруга были заподозрены в финансовых махинациях. По данным Wall Street Journal, он использовал средства форума для оплаты массажа, а его жена тратила их на дорогостоящий отпуск. «В отношении основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба ведется расследование организацией, которую он создал, после того как в новом письме осведомителя было заявлено, что давний лидер и его жена проводили финансовые махинации и совершали этические проступки», — говорится в материале. Совет попечителей форума начал расследование по данному факту после того получения анонимного письма. В нем сказано, что Шваб использовал средства форума для личных нужд и просил сотрудников снимать наличные с банкоматов, а его супруга якобы организовывала «символические» мероприятия для оправдания расходов на отпуск. В мае 2024 года ВЭФ объявил об уходе Шваба с поста председателя, после чего он стал неисполнительным директором. В июне сотрудники ВЭФ также обвиняли руководство организации в дискриминации и домогательствах. Сейчас временным председателем назначен заместитель Питер Брабек-Летмат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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