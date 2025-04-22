Все регионы
Московская обл.
Санкт-Петербург
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
23:23
Врип мэра Кургана Науменко раскрыл планы ремонта дорог в отдаленных микрорайонах
23:17
Стал известен соперник челябинского «Трактора» в полуфинале Кубка Гагарина
23:14
Самолет Петербург-Киров идет на экстренную посадку в Шереметьево
Зеленский вновь отказался признать Крым российским: главное об СВО 22 апреля
23:03
В РФ призвали хоккеиста из Чехии не бояться Медведева и чувствовать сарказм
23:02
Захарова рассказала об интервью с журналистом, оправдывавшим Зеленского и ВСУ
23:02
Как свердловчанин Речкалов стал лучшим пилотом антигитлеровской коалиции и Героем СССР
Власти ЯНАО ждут перенарезку полномочий после назначения Гурария
23:00
Губернатор Владимирской области заявил о четверых пострадавших после взрыва
23:00
В Челябинской области мотоциклист погиб при столкновении с Lexus. Фото
22:59
Кикшеринги подключат к обустройству велодорожек и парковок в Екатеринбурге
Путин ответил раскольникам на Украине укреплением Русского мира
22:56
В ЯНАО из-за плохой погоды закрыли трассу
22:55
Лавров обидел Польшу ответом на запрет Москве праздновать 9 мая с Европой
22:48
В ГД заявили о наведении порядка в зоне СВО на неожиданном направлении
Взрыв на воинской части во Владимирской области: что известно
22:45
Белый дом: Уиткофф на этой неделе приедет в Россию
22:30
Лидер ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев призвал захоронить тело Ленина
22:20
Выпавшая с 20-го этажа тюменка должна будет оплатить авто, на которое упала
«Взята важная высота»: как освобождение монастыря в Горнале скажется на зачистке ВСУ в Курской области
22:20
Эвакуация во Владимирской области после взрыва затронула 7 населенных пунктов
22:20
МИД Израиля отказался от своих соболезнований по поводу смерти Папы Римского
22:10
В деревне под Пермью выгорел склад. Видео
«Единая Россия» поставила новые задачи депутатам
22:05
Вылетел из театра и случайно получил звездную роль: легендарному артисту Сергею Мигицко — 72
22:01
На станции в московском метро устранили причину возгорания
21:55
Отдых на озерах в Беларуси: топ-10 курортов, где можно загорать и купаться
С товаров в магазинах уберут наценку за лишние расходы бизнеса
21:54
Зеленский отказался признать Крым российским
21:51
Зеленский раскрыл тайный смысл визита в Ватикан
21:43
«Строить надо было раньше»: тюменский миллионер рассказал, почему в центре города мало нового жилья
Путин заходит на территорию США и Британии на Ближнем Востоке
21:35
Путин выразил соболезнования Индии, где на туристов напали террористы
21:33
США хотят принудить ЕС и Украину признать Крым российским
1
21:26
Младенцы, хамы, светофоры: что не так с веломаршрутами Тюмени
Отливал историю в бронзе и высекал в мраморе: россияне соболезнуют в связи со смертью Церетели
21:25
Глава СНТ дал URA.RU полный комментарий по прилету снаряда в дом во Владимирской области
21:08
Что известно о прокуроре ХМАО Ботвинкине, уходящем в отставку
21:05
Экс-замгубернатора Ямала пошла на праймериз, а мужчин призовут на сборы: события дня
Самые громкие скандалы, связанные со скульптурами Церетели
21:01
Один из боеприпасов упал на частный дом во Владимирской области
21:00
Похолодание к майским праздникам, имя мэра, новые судьи: главное в Кургане за 22 апреля
20:55
В московском метро задымился поезд
Российские войска выбили ВСУ из монастыря в Горнале: карта СВО на 22 апреля
20:47
В Екатеринбурге запретят продажу алкоголя в майские праздники. Карта
1
20:47
Известный пермский санаторий показал миллионный убыток
20:44
Кремль опубликовал видео встречи Путина и патриарха Сербского
Умер главный «кремлевский ваятель»: жизнь и достижения Зураба Церетели
20:32
Жители Сургута высказались против застройки центра города рядом с парком «За Саймой»
1
20:25
Центральную улицу Тюмени сковала километровая пробка. Скрин
20:23
Муж расчлененной женщины в Серове уходит на СВО. Фото
В России запустили первый сервис подписки на лекарства
20:20
Как обустроить небольшую дачу для души и отдыха в ХМАО. Фото
1
20:19
Стала известна причина смерти подростка во время пожара в Сургуте
20:15
Минобороны раскрыло причину мощного взрыва во Владимирской области
«Спали в одежде, до школы из сел добирались пешком»: жизнь пермских детей в годы войны
20:11
Технопарк, концертный зал и отель: власти Тюмени запланировали капитальную застройку у Антипино
20:11
Белоусов поручил создать спецкомиссию по ЧС во Владимирской области
20:11
Появились новые видео со взрыва во Владимирской области
Какие аномалии ждут россиян в мае: прогноз погоды на праздники и до конца месяца
20:10
Свердловскую киностудию не предупредили о приезде Абрамовича, но кое-кто знал
20:09
Продукты от фермеров и турецкий фаст-фуд: какие рынки работают в Перми. Карта
20:08
Минобороны подтвердило детонацию боеприпасов во Владимирской области
Украинский БПЛА ранил женщину в Белгородской области: атаки дронов ВСУ на 22 апреля
20:08
Как не потеряться в лесу: правила, которые должен знать каждый грибник
2
20:08
Семья свердловского бойца, погибшего на СВО, осталась без тела и денег
1
20:04
CNN впервые показал, как выглядит портрет Трампа, подаренный Путиным
Как будет оплачиваться работа в майские праздники-2025
20:00
Челябинская экс-судья Лутфуллоева подала в Верховный суд иск к ВККС
2
19:57
Появилась горячая линия для пострадавших во Владимирской области
19:51
В Курганской области будут производить беспилотники
Как сдать ювелирное изделие в ломбард за максимальную цену
19:50
Матерям тюменцев, погибших на СВО, отказали в льготе
19:45
Глава Киржачского района озвучила URA.RU подробности эвакуации
19:45
Тюменские коммунисты устроили состязание в поклонении Ленину
1
19:38
В ХМАО пройдет вечер памяти Паши Техника
19:38
Тюменцев хотят штрафовать за склонение беременных к абортам через угрозы и подкуп
19:36
Губернатор Текслер изучил опыт корпорации тяжелого машиностроения из КНР. Фото
19:36
В Екатеринбурге установлен новый температурный рекорд. Фото
1
19:34
Очевидец сообщил URA.RU, что взрыв во Владимирской области был слышен за 10 км
19:30
Задержанный по делу о коррупции топ-чиновник в Кушве написал явку с повинной
19:27
Мощный взрыв во Владимирской области: онлайн-трансляция
19:26
В Нижневартовске автобусы забрендируют праздничной символикой ко Дню Победы. Фото
19:24
Все экстренные службы задействованы для эвакуации людей во Владимирской области
19:24
Объявлен режим ЧС во Владимирской области, где произошел взрыв
19:23
На Ямале массово закроются МФЦ
19:18
Эстония решила отказать беженцам с Украины в выплатах
19:12
Что известно о тюменском бизнесмене Роженцеве, которого выпустили из СИЗО
1
19:12
На «Курганмашзаводе» ликвидировали задымление на одном из зданий. Фото
19:08
Сколько в Тюмени стоит построить модульный дом
19:05
Экс-замгубернатора ЯНАО получит мандат газовика в заксобрании. Инсайд
2
19:05
Когда высаживать в парник и грунт огурцы в 2025 году
1
19:04
Жителей Барсово во Владимирской области эвакуируют
19:00
В Кургане в микрорайоне Заозерный из окна выпала девочка-подросток. Фото
1
19:00
Генерал Попов просит суд вынести справедливое решение
2
19:00
Депутат заксо Дронов: в школах Первоуральска детям бесплатно раздают вейпы
18:58
Скотч на подлокотниках и горячие блинчики: что подмечают пассажиры в полетах на бортах ямальской авиакомпании
18:58
В Петербурге произошел крупный пожар в Московском районе. Фото, видео
18:51
В Свердловской области предложили создать публичный реестр педофилов
18:51
В Перми из-за шквалистого ветра оборвало крышу школы
18:50
Кремль не знает суть мирного плана Трампа по урегулированию украинского кризиса
18:50
Когда в Тюмени отключат горячую воду. График
18:50
Суд Кургана оставил под стражей мигрантов, арестованных по делу госуниверситета
18:49
Ушаков заявил, что Уиткофф снова приедет в Москву на этой неделе
18:45
Губернатор Владимирской области подтвердил мощный взрыв
18:45
Директор курганского завода Тихомиров собирается стать депутатом облдумы
2
18:43
Врачам в Екатеринбурге подготовили особенные подарки на Пасху. Фото
2
18:40
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв. Фото, видео
18:40
Военный эксперт рассказал URA.RU, когда ВС РФ полностью освободят Курскую область
18:39
В Кургане у озера Черное построили дом на 256 квартир
18:38
В Перми состоится прощание с сотрудником минприроды Дмитрием Мольковым
18:35
Чем известен мэр пермского Кизела Родыгин, пожавший руку Путину
18:33
Власти разрешили строительство у дороги «Меридиан» в Советском районе Челябинска. Карта
18:32
Появилась еще одна страна, в которую можно попасть без визы
18:31
Как нелегальные мигранты изменят Россию к 2029 году
2
18:30
Челябинские власти разберутся с провокацией в адрес супруги губернатора Текслера
1
18:30
В Кургане продают автодома: цена на некоторые равна стоимости однокомнатной квартиры. Фото
18:26
Задержанных в Кушве кураторов ЖКХ обвинили в коррупции
18:26
В Екатеринбурге арестовали бывшего топ-чиновника. Фото
2
18:25
Уязвимые при паводке населенные пункты на Ямале защитят силы быстрого реагирования
18:21
Депутаты предложили ввести бесплатную парковку для многодетных семей
18:21
Уиткофф приедет в Москву на этой неделе
18:19
На тюменском заводе запустят производство противораковых средств
18:18
Петербургский суд признал незаконным отказ отправить экс-полковника МВД на СВО
18:15
В Кургане продают бывшее здание кафе в медгородке. Скрин
2
18:09
Минздрав: в России число курильщиков сократилось вдвое с 2009 года
2
18:06
Миллиардер заручился поддержкой Паслера в развитии концерна «Калина». Фото
18:05
Челябинский депутат от ЛДПР выдвинулся на праймериз «Единой России»
18:05
В Перми из-за легкоатлетической эстафеты частично перекроют дороги
18:03
Петербургский суд выселил ЖКС из занимаемых помещений
18:01
В России стартовала акция «Бессмертный полк онлайн»
18:00
К 6 годам колонии приговорили экс-замглавного редактора «Новой газеты»
17:55
Аналитики назвали самые читающие регионы России
17:54
«Конкуренция продолжает расти»: к чему приведет избыток жилья в Екатеринбурге
1
17:54
Россиянам начнут продавать автомобили с помощью нейросети
1
17:52
В Таиланде скончался бывший замначальника тюменского УБОП Шаров
4
17:50
Новым гендиректором VK Видео стала телеведущая Марианна Максимовская
2
17:50
Глава тюменского муниципалитета прикрепил себе Георгиевскую ленту с помощью фоторедактора. Фото
17:46
Текслер обменялся с Китаем опытом создания экономических зон
17:44
В Молдавии сухогруз врезался в погрузочный мост
17:44
Укусы насекомых, инфекции и отравления: чем опасна весна для кошек и как их спасти
17:43
Задержание топ-чиновников в Кушве связано с делом экс-министра ЖКХ Смирнова
17:41
В ХМАО полиция завела 50 уголовных дел на нелегалов после массовых облав. Видео
17:41
В Петербурге сеть магазинов косметики запустила первый магазин без кассиров
17:40
Директора пермской фирмы будут судить за сокрытие 13,5 млн рублей от налоговой
17:35
Челябинскому вице-мэру по дорожному хозяйству добавили полномочий
17:33
Украина вынуждена платить втридорога за газ РФ после отказа от транзита
1
17:32
Женщина с патроном в сумке пришла в суд в Челябинске
17:30
Кравцов анонсировал законопроект, который введет оценки за поведение в школах
1
17:28
Власти ЯНАО озвучили самые популярные у жителей авианаправления
17:27
Курганцев ожидает прохладная погода на майские праздники
17:22
Во Франции открыли два мемориала советским воинам
17:20
Челябинский экс-губернатор Дубровский официально перестал быть банкротом
17:18
Смертность в Вологодской области упала после запрета на продажу алкоголя
17:14
«Группа Синара» встретилась со стипендиатами УрФУ на выставке «Время карьеры»
17:14
В УрФУ подтвердили новый статус ректора Кокшарова, который уйдет в отставку
17:14
Телеведущая Максимовская стала гендиректором «VK Видео»
17:10
Названа сумма, которую челябинцы готовы потратить на майские праздники
17:10
Замерзшего ребенка спасатели вытащили из глины в пермском лесу. Видео
17:09
Покончившие с собой челябинки оставили предсмертную записку
17:09
Тюменского бизнесмена Роженцева выпустили из СИЗО
17:07
ВСУ ударили дроном по «КАМАЗу» в Белгородской области, погиб водитель
17:05
Банду мигрантов-наркоторговцев задержали полицейские и СОБР в Новом Уренгое
17:04
«Карманный» подрядчик тюменских властей получил миллиард из бюджета
17:03
От Светлой среды до свиданий под Луной: что празднуют 23 апреля в России и мире
1
17:02
Глава Абхазии принял приглашение Путина посетить Москву на 9 мая
17:00
Площадка для проведения ПМЭФ увеличится в 2026 году
16:59
В Рунете произошел масштабный сбой
4
16:56
Дания захотела отправить своих наемников на Украину
16:55
Путин выразил соболезнования в связи со смертью скульптора Церетели
16:54
Ямал выделяет сотни миллионов на жилье для сирот, но потратить их не может
16:49
В Тюмени экс-коммунист Мельников пытается избежать приговора из-за присвоенных миллионов
16:49
На Пермь надвигается шквал. Фото
16:47
Мэр Челябинска поблагодарил депутатов за чистоту в городе
16:45
Пермские прокуроры в судах добиваются социальных выплат для медиков
16:43
Bloomberg заявил о рекордных поставках российской нефти в Индию
16:42
Челябинского VIP-полицейского Мельникова вернули на скамью подсудимых
16:38
США хотят ввести пошлины в 3521% против азиатских стран
16:37
Мальчику из Златоуста выплатили миллион за упавшую на голову сосульку
16:36
«Выкопали 41 самородок и золота на 325 млн рублей»: в Магнитогорске осудят подпольных золотодобытчиков
3
16:34
В Тюмени отремонтируют переход через ж/д пути и сделают лифты за 70 миллионов рублей
16:29
Дмитрий Губерниев проведет в Перми первомайскую эстафету
16:29
На борту «Уральских авиалиний» устроили концерт во время полета. Видео
3
16:28
Предприятия ЕВРАЗа на Урале получили важное экологическое разрешение
16:28
Путин заявил, что в этом году планируется саммит РФ и арабских стран. Видео
1
16:27
Экс-замгубернатора ЯНАО Бучкова возвращается в округ после годичного перерыва
1
16:17
В Челябинской области направят 7,2 млрд на системы водоснабжения и отведения
16:16
МИД РФ пригрозил НАТО жестким ответом за военное планирование
16:13
Песков ответил на слова Трампа, что на Украине установится мир за три дня
3
16:13
Спор пермской мэрии и евангелистов по дворцу культуры имени Ленина дошел до Верховного суда
2
16:08
На трассе Тюмень — Омск произошла смертельная авария. Видео
16:06
Артиллерист из ХМАО уничтожил 11 фашистских танков в битве на Курской дуге. Видео
16:05
«Союз женщин России» опроверг слух о создании добровольных антиабортных дружин
3
16:02
В Кушве задержаны два топ-чиновника, ответственные за ЖКХ
1
16:00
Мэр пермского города Родыгин рассказал об эмоциях от встречи с Путиным
15:59
«Выбрал небезопасную скорость»: в Курганской области разбилась иномарка и погиб водитель. Видео
15:58
Мосбиржа на время закрыла торги на срочном рынке
15:53
Петербурженка получила 120 тысяч рублей за неправильный цвет гроба
15:50
Расширение границ Челябинска рассмотрят депутаты заксобрания региона
15:49
В Тюменской области похоронили погибшего на СВО военного
15:49
Шествие «Бессмертного полка» в Пермском крае пройдет очно
15:47
Медведев необычным способом отреагировал на слова хоккеиста, что «он хотел убить его»
6
15:45
Москвичей предупредили об аномальной погоде
15:45
В Кетово открыли кинотеатр, который закрывали из-за проблем с документами
15:44
В Кургане проверят детсад, где пожаловались на сбор денег с родителей на кондиционер
3
15:44
В Минпромторге успокоили россиян после прекращения поставок популярных ноутбуков
15:41
В России зацвела береза: как защититься от аллергии на пыльцу
15:40
В Челябинске раскрыто убийство 20-летней давности. Видео
15:31
На Ямале не строят лагерь для украинских военнопленных
2
15:30
Ученые из Новосибирска определили возраст кинжала, найденного в Тюменской области. Фото
15:27
В ЯНАО зажгли обновленный Вечный огонь. Фото
15:26
Аналитики раскрыли самые высокооплачиваемые вакансии в ХМАО
15:24
Бориса Зимина* заочно осудили на 9 лет за хищение крупных акций
15:23
Стало известно, что происходит с кварталом, который строили в Екатеринбурге по голландскому проекту
15:21
В стоматологиях Сургута возник ажиотаж перед сезоном отпусков
15:19
Содержание пляжей в Перми обойдется властям в 5,7 млн рублей
15:18
Свердловские депутаты поругались из-за Ленина. Фото, видео
15:17
В России «инфляция для бедных» превысила общую
1
15:15
Беглов предложил увеличить втрое штрафы за безбилетный проезд в Петербурге
15:15
Резкие погодные изменения прогнозируются в Шадринске
15:15
Экс-сотрудник курганского изолятора выиграл у УФСИН суд из-за операции на пальце
15:13
Челябинский продюсер Табарчук закончил съемки второго сезона сериала «Ухожу красиво»
15:13
Путин примет участие в ПМЭФ-2025
1
15:13
Сколько денег заработали ключевые термальные курорты Тюмени
1
15:10
«Однушку» с туалетом на улице за 980 тысяч продают в Екатеринбурге. Фото
1
15:10
Shot: в школе Кабардино-Балкарии произошла поножовщина
2
15:08
В Мариуполе тигр набросился на сотрудника зоопарка, когда он вынес ему еду
1
15:06
В России прокомментировали готовность Украины отказаться от 20% территорий
15:04
Звездного спортсмена из Екатеринбурга арестовали за похищение жителя Самары
15:00
Курганцы учатся звонить в колокола в православных храмах. Видео
14:59
Глава Минобороны Белоусов наградил свердловского депутата, делающего дроны. Фото
1
14:59
Температурный контраст в Пермском крае достиг максимума
14:56
Легковушку разнесло на куски в ДТП на свердловской трассе. Фото
14:50
В сеть утекли почти все данные экономически активного населения России
4
14:48
Три моста затопило в Свердловской области. Фото
14:48
В московском метро остановилось движение из-за человека на путях
14:44
ОМС по принципу ОСАГО: новая схема компенсаций за некачественную медпомощь
1
14:44
В ХМАО мэрия срочно объявила тендер на реконструкцию моста после визита губернатора
14:44
ВС РФ освободили Сухую Балку в ДНР
14:44
Курганские велосипедисты проедут 170 километров в честь Дня Победы
1
14:40
В Пермском крае прошел полумарафон с символикой Сталина и Ленина. Фото
1
14:37
В соцсетях расходится фейк о побеге вооруженных зэков в Челябинской области
1
14:36
На набережную Тюмени вернут спортивную площадку со скейт-парком. Фото
14:35
В Горнальском монастыре в Курской области обнаружили иностранных наемников
1
14:33
Airbus из Салехарда не смог приземлиться в Тюмени из-за отказа навигационной системы
2
14:30
В Челябинске начались мессы в память о Папе Римском Франциске
14:30
Песков ответил, какие условия нужны для переговоров с Украиной
14:30
Крупнейшие ФПГ определились с кандидатами в челябинское заксобрание
14:30
Власти продают землю в районе, где построят дома для работников Курганмашзавода
6
14:27
Российскую сборную пригласили на крупнейший турнир
5
14:24
ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР
14:20
В Нижневартовске эвакуировали школы из-за анонимных звонков
14:20
В Кремле ответили, посетит ли Путин похороны папы Римского Франциска
14:20
Чешский спортсмен сообщил МОК, что Дмитрий Медведев «угрожал убить его»
14:19
Жители девятиэтажки в Челябинске обвинили УК в подделке подписей. Фото, видео
14:17
В Кургане интересно: «Библионочь» приглашает окунуться в атмосферу военных лет
14:15
В Кургане ожидается небольшое похолодание
1
14:11
Округ в Пермском крае планирует жить без Палева
14:10
У экс-замминистра главы Ростовской области нашли имущество на почти 300 млн
1
14:08
Россиянка выиграла 36 миллионов, воспользовавшись ИИ
12
14:07
Самолет «Уральских авиалиний» развернули перед вылетом из-за поломки
14:06
В Кургане позаботились о символе Победы: Вечный огонь не погаснет. Фото
2
14:04
Корональная дыра на Солнце становится все больше: как это повлияет на магнитную бурю 23 апреля
2
14:00
«Всю жизнь била кием неправильно»: пермячка проверила, можно ли научиться играть в бильярд за час. Видео
14:00
Посикунчики и квартира Коляна: турист из ЯНАО о достопримечательностях Перми. Видео
14:00
Запрет на поцелуи и крепкие нервы: как проходит татуаж губ в Кургане — опыт журналиста URA.RU
1
13:56
В Тюмени в Комарово построят прямой заезд, который позволит миновать пробки
13:56
Петербургские полицейские брали взятки с мигрантов в метро. Видео
13:56
Женщина попала под колеса многотонной машины в Челябинске. Видео
13:55
Мэр Салехарда презентовал макет стелы Трудовой доблести. Фото
13:55
Генералу Попову вынесут приговор 24 апреля
13:55
В центре Кургана вырубили 40-летние деревья ради нового проекта. Фото
7
13:54
В ямальской авиакомпании проводят проверку после скандального поста стюардессы-блогера
1
13:54
Екатеринбуржцы не заметили олигарха Абрамовича на спектакле
2
13:52
Движение по трассе М-11 в Москву парализовано из-за жуткого ДТП. Видео
2
13:51
Аэропорт Перми перешел на летнее расписание
13:50
Жители ХМАО нашли способ взять семейную ипотеку без детей
13:49
«Знает про нас все»: свердловский мэр рассказал о встрече с Путиным
2
13:49
В каждом районе Челябинска появятся центры помощи бойцам СВО
13:47
Смертельный вирус обнаружили в водопроводе свердловского города
13:47
В Тюмени откладывается возвращение Zara
13:46
В челябинской школе мигранты избивают учеников, дело дошло до Бастрыкина
4
13:45
В курганском департаменте нашли нового ответственного за недропользование
13:43
Сколько в Тюмени стоит купить доллары
13:42
«Решительный лидер»: сын Эрдогана высказался о Путине
13:36
В Челябинске температура рухнет на 20 градусов
13:34
Трое пермяков «зайцами» проехали на грузовом поезде 10 километров
1
13:30
Имя нового мэра Кургана назовут позже, чем планировали. Инсайд
3
13:29
Мэрия Тюмени раскрыла, когда отключат отопление
13:29
Самолет, летевший из Москвы в Петербург, подал сигнал бедствия
13:28
Новый состав группы «Воровайки» выступит в Перми
13:28
Конкурс на лучшего военкома в Хабаровском крае оказался фейком
13:27
Аграрная или добывающая сфера: кто в ЯНАО получает самые большие зарплаты
13:25
В городе ХМАО задержали скандального подрядчика мэрии. Фото
13:24
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели
13:21
В Копейске перекроют центр на 1 Мая
13:20
В Челябинске прекратили банкротить бывший метрострой
13:18
Россияне могут лишиться популярных ноутбуков
13:14
В Тюмени за бесценок распродают пасхальные куличи. Скрин
13:07
В Сургуте пассажир выбежал на летное поле, чтобы успеть на самолет
13:05
На Тюмень надвигается штормовой ветер с грозой
13:03
Национализированный пермский завод модернизирует производство
1
13:03
Тюменский ювелирный магнат проиграл суд правительству региона
13:02
В Пермском крае закрыли опасную шаурмичную
13:00
На Украине признали, что продолжают покупать российский газ
1
12:58
Пермяки по рекордной цене продают частные дома в центре города. Фото
12:53
Екатеринбуржцы стали чаще летать за рубеж: топовые направления
12:52
В центре Тюмени закрывается популярный клуб
12:49
Сталь Магнитогорского меткомбината использовали для автофургонов Sollers Atlant
12:49
«Увидел заявление в новостях»: главный свердловский коммунист высказался о выдвижении в губернаторы
2
12:46
Популярный у россиян элитный бренд одежды может вернуться в страну
2
12:44
Курган богат талантами: гиревик выбил «хет-трик» из медалей. Фото
12:42
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Юров уезжает в НХЛ
12:37
Появилось первое фото папы Римского Франциска в гробу
12:37
Пермский бизнесмен заплатил 900 тысяч рублей за подмену материалов при ремонте дороги
12:36
В Госдуме предложили учредить орден и 250-тысячную премию для молодых родителей
2
12:36
Судьи ошиблись в решающем матче «Автомобилиста» и «Ак Барса». Видео
7
12:34
Власти ЯНАО нашли деньги на выплаты по уходу за инвалидами
12:32
В челябинской заброшке нашли тела двух девушек
12:30
Расстреливал евреев и устраивал карательные операции: ФСБ рассекретила — кто из предателей прятался в Кургане
12:25
В Курганской области назначили новых мировых судей
12:25
В Челябинской области резко вырос спрос на инженеров дорожного строительства
12:23
В Петербурге пиво из опрокинувшейся фуры затопило трассу. Видео
12:21
Тюменский миллионер рассказал, как его кинула школьница
12:21
Суд Кургана решил вопрос об аресте руководителя КГУ Сажиной по делу о мигрантах
3
12:18
Когда свердловчанам разрешат жарить шашлыки
2
12:15
Мэр Тобольска Вагин впервые встретился с Путиным в новом статусе. Фото
12:13
На уехавшего за границу экс-депутата думы Екатеринбурга завели новое дело. Фото
1
12:12
В Китае появится город-побратим Челябинска. Видео
12:12
Миллиардер из Екатеринбурга стал самым завидным холостяком в списке Forbes
1
12:09
Российские пенсионеры досрочно получат пенсию за май
4
12:08
Врачи из Бангладеша осваивают уникальный метод Илизарова в Кургане. Фото
12:08
Концерт для жаб устроят музыканты в Перми
12:08
Пермский филиал крупной энергосбытовой компании возглавила экс-министр Мария Козлова
12:05
В СПбГУ выявили группу леворадикалов, связанных с сетью из Великобритании
12:04
О воле к Победе: список фильмов и книг о Великой Отечественной от тюменских топ-чиновников. Видео
12:03
Челябинцы создали систему навигации для ракетоносителей и дронов. Фото
12:02
В Тюмени начали ремонтировать Червишевский тракт
12:01
В Петербурге мошенники обманули школьника на 10 миллионов рублей
12:00
Депутат гордумы Челябинска от КПРФ Андреев досрочно сдаст мандат
12:00
В Ноябрьске жалобы пациентов на пролежни и синяки дошли до руководства больницы
12:00
В Кургане идут дебаты о завершении отопительного сезона: жители против отключения
6
11:59
Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате коммунальных услуг
2
11:54
В Перми рухнули цены на квартиры
1
11:53
Baza: в Самаре подожгли здание администрации
11:47
Ипотечный рынок РФ может откатиться на восемь лет
9
11:45
Обвиняемый в расчленении семьи экстренно уволился перед арестом в Серове
11:43
Петербургская полиция сорвала вечер стритрейсеров на Крестовском острове. Видео
11:35
Курганские росгвардейцы получили ведомственные награды
1
11:35
Крупный пермский горнодобывающий завод показал убыток
11:35
Курганские депутаты приняли отставку жены экс-главы СКР Францишко
1
11:30
Экс-начальник ФСБ Златоуста готов погасить долг в полмиллиарда за себя и сына
4
11:30
В курганских округах массово наводят порядок на мемориалах в честь Дня Победы. Фото
6
11:29
Стала известна причина смерти Церетели
1
11:28
Буллинга в свердловских школах становится все больше
3
11:28
Танки, бронемашины и солдаты с гранатометами перекрыли улицы Екатеринбурга. Фото
11:27
В мэрии Перми объяснили, почему провалился асфальт возле автовокзала
11:23
Уровень воды в реке Ишим приближается к критической отметке. Инфографика
11:22
Полиция ЯНАО поймала подростка, расстрелявшего теплую остановку
1
11:22
Свердловчанин, расчленивший знакомую в Серове, распилил ее ребенка
11:21
В Кургане появились лидеры голосования по благоустройству территорий. Скрин
2
11:20
В Екатеринбурге от турналога освободили беженцев
11:19
В Перми со стены дома осыпается историческая мозаика. Фото
11:18
Выдающимся курганским чиновникам будут давать единовременные выплаты
4
11:17
Сын экс-министра и разведчик «Ахмата» идет на выборы в челябинский парламент
1
11:08
«Единая Россия» обеспечит фронт передовыми беспилотниками
11:07
Армия России продвинулась к границе ДНР
11:05
Светомузыкальный фонтан в Челябинске заработает к майским праздникам
11:03
В челябинском центре проектного развития и туризма сменился руководитель. Фото
11:03
В курганской заброшке ребенок провалился под пол
4
10:59
Тоболяк убил супругу выстрелом в спину
10:59
Прокуратура через суд изымает земли у челябинских золотодобытчиков
10:55
В реке Пермского края уровень воды приблизился к опасной отметке. Фото
10:52
Следователи выясняют причины гибели подростка на пожаре в Сургуте
10:50
Жители ЯНАО выбирают городские объекты, нуждающихся в реконструкции
10:50
NYP: Украина согласилась отдать России 20% территорий
1
10:50
Лошкин потребовал донести до каждого челябинского школьника ПДД для самокатов
10:50
Челябинца обвинили в госизмене. Видео
10:49
Преследователь, разбивший кирпичами спа-салон жительницы Кургана, попал на видео
2
10:47
Губернатора Паслера просят защитить здание ДОСААФ в центре Екатеринбурга
6
10:46
Тюменские водители встали в многокилометровые пробки. Скрин
1
10:41
ВС РФ освободили один из главных монастырей в Курской области
2
10:40
Курганский Тобол поднялся всего на сантиметр. Инфографика
10:39
Депутаты увеличили выплаты курганским дружинникам
1
10:39
Умер скульптор и живописец Зураб Церетели
4
10:35
В Копейске беременной стало плохо из-за отопления в жару
1
10:34
Бойцы РФ отказались от радиопереговоров при освобождении Преображенки
1
10:30
Лыжник Коростелев из Пермского края заработал за сезон 2,4 млн рублей
10:28
Первый отель с бассейном от мировой сети в Перми открыл бронирование номеров
10:28
Путин призвал ямальцев на военные сборы
10:28
Захар Прилепин приедет в Пермь пообщаться с молодежью
10:28
В Курганской области супруги-пенсионеры перевели мошенникам 7 миллионов сбережений
3
10:25
В Троицке не стали ремонтировать новую дырявую набережную. Фото
10:22
Площадь Революции в Челябинске временно закроют для пешеходов
10:21
Силовики уличили скандального застройщика из ХМАО в махинациях с землей для многодетных
1
10:21
ВХ: российские силы поразили важный объект в Одессе уникальным дроном
10:18
В Тюмени ондатра нарушила ПДД, перебегая дорогу. Видео
1
10:12
Курган богат талантами: спортсмены взяли семь медалей на соревнованиях в Челябинске. Фото
10:09
В Новом Уренгое приставы опоздали со штрафом должника
10:02
В Челябинске наказали владельцев 53 грязных автобусов
10:01
Hyundai оставила крючок для возвращения в Россию
09:58
В Челябинской области появятся новые образовательные кластеры
09:57
Топ-силовик увольняется после попытки захвата власти в свердловской Росгвардии
09:56
В Кургане временно закроют проезд по улице Советская
09:54
В прокуратуре Пермского края назначили нового начальника
09:52
Шантажист из Нового Уренгоя хотел отобрать автомобиль, но получил уголовное дело
1
09:51
Нефтяники ХМАО устроили масштабные эко-акции на автозаправках
09:47
В Тюмени при пожаре в квартире пострадал ребенок. Фото
09:47
В ХМАО в пожаре в дачном кооперативе погиб подросток
09:43
Ресторан с исконно русской кухней и блюдами из печи появится в Екатеринбурге. Фото
1
09:43
В Челябинске начинается ремонт многострадальной дороги в Чурилово
09:41
ВСУ хладнокровно убили 85-летнюю женщину около жилого дома в Дзержинске
09:41
Самые высокооплачиваемые челябинцы в среднем получают 122 тысячи
09:37
В элитной многоэтажке в центре Челябинска ночью произошел пожар
09:31
В Челябинске пляжный сезон начнется в середине мая
09:29
Губернатор ХМАО Кухарук призвал югорчан голосовать за проекты по благоустройству
09:22
В Челябинске решено завершить отопительный сезон
4
09:13
ВС РФ сбили 10 украинских БПЛА
09:10
Старейший завод Кургана, которым владеют москвичи, увеличил прибыль на 153%
1
09:01
Как и когда выберут нового папу Римского взамен умершего Франциска
08:57
Стало известно, когда могут назначить нового папу Римского после смерти Франциска
08:53
«Обидно бывает»: главная женщина свердловской политики рассказала о предательстве. Видео
2
08:48
Пермская пенсионерка отсудила у застройщика 900 тысяч рублей за новую квартиру
08:45
Зачем челябинский завод занялся съемкой художественного фильма
08:42
«Рискуя жизнью»: российский военный спас раненых сослуживцев
1
08:30
Самая большая площадь на Урале и памятник: чем уникальны в Кургане объекты, названные в честь Ленина
2
08:28
В Тюмени 4-летний ребенок пострадал в ДТП. Фото
08:20
Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов поделился, чем занимается в СИЗО
4
08:08
Минобороны требует миллиарды с российской компании
08:01
«Уволенный» замглавы Екатеринбурга вернулся на работу, в мэрии дикий раздор — пока Орлов в Москве
10
08:00
Тюменскую область ждет жара до +23 градусов и грозы
07:58
Письма с нижегородской свалки доставят бойцам СВО
3
07:55
Глава Кизеловского округа получил благодарность от Путина. Фото
07:55
Резкое потепление, дожди и грозы придут в Екатеринбург
07:54
«Ее возвращение ничего не изменит»: как сейчас живет Пугачева и члены ее семьи
9
07:45
Сотрудник курганского оборонного завода получил крупный штраф за поборы
2
07:41
Цены на электронику в РФ серьезно изменились
8
07:40
Тюменцы предлагают за деньги занять места в бесплатных беседках с мангалами
07:39
Овечкин добыл первую победу для Вашингтона в плей-офф
2
07:31
Пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Екатеринбурге
07:30
Эксперт рассказал о рисках биометрии
07:28
В Тюменской области подскочило число вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей
07:15
Глава украинской епархии примет участие в выборе нового Папы Римского
07:15
Покупателей на маркетплейсах защитят от потери денег
07:10
Густое облако пыльцы накроет Челябинск в ближайшие дни
07:05
В российских алкомаркетах не будут просить паспорт
2
06:56
Сын Эрдогана признался в любви к России
1
06:55
На Ямале снова начался рост цен на бензин
1
06:43
Экс-замглавы Минобороны РФ послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову после допроса
1
06:39
Екатеринбург накрыл густой туман. Фоторепортаж
06:35
Банки в России ощутимо понизили ставки по кредитам
2
06:31
МИД РФ дал главный совет россиянам на фоне переговоров с США
06:20
Для семей с детьми назван способ здорово сэкономить на машине
4
06:20
Власти РФ придумали новые вещи, на которые можно будет потратить маткапитал
2
05:55
ВСУ подло обстреляли российских бойцов под Курском
05:51
В ХМАО особняк в интерьере из деревьев ценных пород продается за 60 млн рублей. Фото
2
05:45
В Пермском крае простились с погибшим на СВО Юрием Абдуловым
05:30
Тюменский вуз сокращает преподавателей в филиале в ЯНАО
05:29
Охлобыстин высказался о возможном возвращении Пугачевой в Россию
5
05:29
В учебники истории добавят план Трампа по урегулированию украинского конфликта
05:20
В ГД предложили придумать критерии отключения отопления в домах
2
05:16
В челябинском элитном поселке продают коттедж за 290 млн рублей
2
05:14
Рейс из Сочи в Екатеринбург задержали на 11 часов. Видео
05:13
Королеву Норвегии госпитализировали после жалоб на здоровье
4
05:03
В России ожидается резкий взлет цен на авто по одной причине
04:55
Первая половина лета в Кургане ожидается холодной. Карта
2
04:50
В Перми экоактивисты призывают спасать жаб. Фото
04:23
В России могут резко сократить места в вузах на ряд специальностей
4
04:22
ВПР в России собираются сделать итоговыми контрольными в школах
1
04:20
Боец РФ «Мультик» доложил о появлении на фронте новых дронов-камикадзе
03:50
На трассе в Тюменской области ограничено движение
03:41
В России продлят срок для мигрантов, чтобы они узаконили свое пребывание
2
03:40
В ЯНАО на продажу выставлена самая дорогая квартира за 26 млн рублей. Фото
1
03:25
В Пермский край придут грозы и туманы
03:23
Фигуру Путина берут на праздники в Кургане, чтобы вечеринки были веселее. Скрин
03:12
Задержки пенсий «Почтой России» вынудили Счетную палату отреагировать
1
03:07
Завоевавшая для РФ золотые медали на Олимпиадах Канаева ушла из сборной
1
02:52
В Турции однозначно поддержали возвращение РФ на Олимпиаду
02:46
Встречу бойцов ВС РФ и ВСУ в день пасхального перемирия сняли на видео
1
02:35
Тюменская область вошла в топ популярных мест для отдыха в майские праздники
02:26
«Урал» не смог победить прямого конкурента за выход в РПЛ
4
02:22
В Перми стало выгодно инвестировать в недвижимость
02:08
Что ударило по карману россиян и что делали годами власти Украины: главные заявления Путина
01:47
В районе ХМАО жители шьют десятиметровое Знамя Победы
01:34
Огненный шар заметили российские туристы, прилетевшие в Дубай
1
01:31
Из Тюмени в зону СВО отправилось 39 автомобилей и 11 грузовиков с посылками
01:10
Трамп пообещал, что приедет на похороны Папы Римского не один
1
01:09
В окружной столице Ямала прошла первая репетиция парада Победы
01:02
Перед выходными на Челябинск обрушится гроза. Скрин
01:01
Курган богат талантами: юные инженеры создали систему оповещения для железной дороги. Фото
1
00:54
Путин расхвалил 76-ю десантно-штурмовую дивизию за успехи на фронте
2
00:43
В ХМАО врачи несколько часов боролись за жизнь пациентки с аневризмой
00:30
В Пермском крае 415 многодетных семей получат земельные участки
00:26
В ЯНАО дважды лишенный прав водитель снова гонял пьяным на BMW
00:23
Смертельное ДТП произошло на ЖБИ. Фото
00:03
Станет ли в России меньше мигрантов
2
00:01
«Отличный пример»: Дудь* поддержал установку скейт-площадки у памятника Ленину в Верхней Пышме
1