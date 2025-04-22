Европа нашла способ отказаться от газа из России

Европейский союз собирается обсудить идею о том, чтобы запретить спотовые закупки природного газа из России, чтобы поэтапно отказаться от него. Информацию об этом приводит Bloomberg и отмечает, что Еврокомиссия должна представить дорожную карту по снижению зависимости от топлива из РФ 6 мая.
«Евросоюз готовится обсудить идею запрета на спотовые закупки природного газа из России в рамках плана по поэтапному отказу от импорта энергоносителей из страны. По словам официального представителя ЕС, потенциальная мера может стать одним из ряда вариантов, которые Европейская комиссия, исполнительный орган блока, должна представить членам ЕС 6 мая», — говорится в материале Bloomberg.
Европа в середине апреля пообещала представить дорожную карту по отказу от российского газа. Источники подтверждали, что предварительной датой, когда это может произойти, станет 6 мая.
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