Стало известно, кто в Вашингтоне придумал признать Крым российским

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф был автором идеи признания Крыма субъектом России. Об этом сообщили источники.
«Один из собеседников описал предложение о признании со стороны США Крыма российским как идею Уиткоффа», — передает газета Washington Post со ссылкой на свои источники. Уточняется, что США не принуждают Украину к признанию Крыма частью РФ.
Ранее западные СМИ писали, что США оказывают давление на Киев, добиваясь признания Крыма российским с ее стороны. Также американцы выступают против вступления Украины в НАТО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.