22 апреля 2025

Стало известно, кто в Вашингтоне придумал признать Крым российским

WP: идею о признании Вашингтоном Крыма российской территорией придумал Уиткофф
© Служба новостей «URA.RU»
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В Белом доме определились с принадлежностью Крыма
В Белом доме определились с принадлежностью Крыма Фото:

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф был автором идеи признания Крыма субъектом России. Об этом сообщили источники.

«Один из собеседников описал предложение о признании со стороны США Крыма российским как идею Уиткоффа», — передает газета Washington Post со ссылкой на свои источники. Уточняется, что США не принуждают Украину к признанию Крыма частью РФ.

Ранее западные СМИ писали, что США оказывают давление на Киев, добиваясь признания Крыма российским с ее стороны. Также американцы выступают против вступления Украины в НАТО.

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф был автором идеи признания Крыма субъектом России. Об этом сообщили источники. «Один из собеседников описал предложение о признании со стороны США Крыма российским как идею Уиткоффа», — передает газета Washington Post со ссылкой на свои источники. Уточняется, что США не принуждают Украину к признанию Крыма частью РФ. Ранее западные СМИ писали, что США оказывают давление на Киев, добиваясь признания Крыма российским с ее стороны. Также американцы выступают против вступления Украины в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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