22 апреля 2025

Россия готова привлечь США к расследованию преступлений боевиков ВСУ

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В расследовании преступлений ВСУ могут задействовать наблюдателей из США
В расследовании преступлений ВСУ могут задействовать наблюдателей из США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия готова привлечь наблюдателей из США и других стран для расследования преступлений ВСУ. О готовности страны к такому сценарию рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Россия готова привлечь наблюдателей из США и других стран для расследования преступлений ВСУ», — передала слова Мирошника газета «Известия». Отмечается, что среди иностранных наблюдателей могут быть представители и других государств.

Ранее в Кремле пообещали уведомить все заинтересованные стороны о нарушениях украинской стороной пасхального перемирия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проинформирован об этом будет также Белый дом.

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Россия готова привлечь наблюдателей из США и других стран для расследования преступлений ВСУ. О готовности страны к такому сценарию рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «Россия готова привлечь наблюдателей из США и других стран для расследования преступлений ВСУ», — передала слова Мирошника газета «Известия». Отмечается, что среди иностранных наблюдателей могут быть представители и других государств. Ранее в Кремле пообещали уведомить все заинтересованные стороны о нарушениях украинской стороной пасхального перемирия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проинформирован об этом будет также Белый дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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