Британия приписала себе уникальную роль в украинском конфликте

The Paper: Великобритания заявила, что является помощником №1 для Украины
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В Британии присвоили себе ведущую роль в обеспечении Украины оружием и миротворцами
В Британии присвоили себе ведущую роль в обеспечении Украины оружием и миротворцами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания заявила о своей ведущей роли в оказании помощи Украине и укреплении ее обороноспособности на фоне противостояния с Россией. По данным газеты The Paper, главная цель Королевства  — обеспечить Киеву максимально сильные позиции на поле боя и в ходе переговоров.

«Оборона Великобритании начинается в Украине. Именно поэтому руководство Великобритании играет уникальную роль: поставить Украину в максимально сильную позицию на поле боя и в переговорах, а также подготовить строительные блоки для прочного мира, который защитит суверенитет Украины», — говорится в материале. Авторы также подчеркнули важность развертывания многонациональных миротворческих сил на территории Украины. По их мнению, такие силы помогут обучить украинские вооруженные силы предотвращению «возможных будущих наступлений со стороны России».

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что усиление военного присутствия европейских стран на Украине направлено на сдерживание России и защиту достигнутых договоренностей. Он отмечал, что инициатива по размещению многонациональных сил поддерживается рядом европейских стран и предполагает коллективный ответ на вызовы безопасности в регионе.

Российская сторона, в свою очередь, не раз подчеркивала, что поставки военной продукции Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для ВС РФ. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков добавил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия, передает MK.RU.

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Великобритания заявила о своей ведущей роли в оказании помощи Украине и укреплении ее обороноспособности на фоне противостояния с Россией. По данным газеты The Paper, главная цель Королевства  — обеспечить Киеву максимально сильные позиции на поле боя и в ходе переговоров. «Оборона Великобритании начинается в Украине. Именно поэтому руководство Великобритании играет уникальную роль: поставить Украину в максимально сильную позицию на поле боя и в переговорах, а также подготовить строительные блоки для прочного мира, который защитит суверенитет Украины», — говорится в материале. Авторы также подчеркнули важность развертывания многонациональных миротворческих сил на территории Украины. По их мнению, такие силы помогут обучить украинские вооруженные силы предотвращению «возможных будущих наступлений со стороны России». Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что усиление военного присутствия европейских стран на Украине направлено на сдерживание России и защиту достигнутых договоренностей. Он отмечал, что инициатива по размещению многонациональных сил поддерживается рядом европейских стран и предполагает коллективный ответ на вызовы безопасности в регионе. Российская сторона, в свою очередь, не раз подчеркивала, что поставки военной продукции Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для ВС РФ. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков добавил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия, передает MK.RU.
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