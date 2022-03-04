ТАСС: ВМС Украины затопили свой главный корабль

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Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» был затоплен экипажем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины подтвердили, что военные моряки страны затопили в порту Николаева флагман своего ВМС «Гетман Сагайдачный». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины.

«Флагман ВМС Украины „Гетман Сагайдачный“ подтопили в порту Николаева», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Facebook Центра стратегических коммуникаций. По словам властей Украины, «так было нужно». Центр утверждает, что после спецоперации корабль «быстро поднимут и восстановят». По информации ТАСС, украинские СМИ сообщали, что фрегат был затоплен экипажем, чтобы избежать риска попадания в руки российской армии.

«Гетман Сагайдачный» — фрегат, флагман ВМС Украины. Закладывался как сторожевой корабль проекта «Нерей». Назван в честь гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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Власти Украины подтвердили, что военные моряки страны затопили в порту Николаева флагман своего ВМС «Гетман Сагайдачный». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины. «Флагман ВМС Украины „Гетман Сагайдачный“ подтопили в порту Николаева», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Facebook Центра стратегических коммуникаций. По словам властей Украины, «так было нужно». Центр утверждает, что после спецоперации корабль «быстро поднимут и восстановят». По информации ТАСС, украинские СМИ сообщали, что фрегат был затоплен экипажем, чтобы избежать риска попадания в руки российской армии. «Гетман Сагайдачный» — фрегат, флагман ВМС Украины. Закладывался как сторожевой корабль проекта «Нерей». Назван в честь гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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