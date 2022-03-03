Депутат ГД Ильтяков назвал плюс отключения от Swift

Депутат Александр Ильтяков считает, что россияне смогут пережить возникшие проблемы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Плюс отключения от международной межбанковской системы SWIFT в том, что за границу не удастся передать валюту, и поэтому она останется в России. Об этом заявил депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков.

«Нас отключили от SWIFT, ну и хорошо. Мы теперь уже валюту никакую не можем передавать за границу. Это все останется здесь. Да, наших богатых людей лишили яхт и прочего. Нам-то что до этих яхт, вилл и прочего. Ни холодно ни жарко. Здесь надо строить было свои яхты и виллы!» — рассказал Ильтяков в интервью на канале «Область 45».

Он отметил, что россиянам будет нелегко, так как оборудование и комплектующие приобретают в других странах, но это можно пережить. Ильтяков надеется, что ситуацию с оборудованием удастся исправить с помощью импортозамещения.

Компания SWIFT подтвердила, что отключит подпавшие под санкции ЕС российские банки от международной платежной системы 12 марта. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США готовы снять санкции, если Россия закончит спецоперацию на Украине. Представители США вводили санкции против России и до и до событий 2014 года. Например, в 2012 году утвердили «Список Магнитского», из-за которого появились ограничения в отношении официальных лиц России, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. Без расследования и суда десяткам чиновникам запретили въезд в России, а их активы, если такие были, заморозили.

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