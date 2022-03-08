Челябинские хоккеисты рассказали, как эвакуировались с Украины

Игроки представляют челябинскую школу хоккея (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинские хоккеисты, игравшие за херсонскую команду «Днепр» (Украина) рассказали, как 8 марта их эвакуировали с территории Украины. Сообщается, что эвакуация проходила под контролем Росгвардии и Черноморского флота.

«Уехать мы хотели сразу, как только все началось. Потому что все равно слышишь взрыв, но куда ехать, ты не знаешь. И самим ехать было максимально небезопасно», — передает слова челябинского хоккеиста Артема Севанькаева издание 74ру.

Хоккеист добавил, что команда расторгла с российскими игроками контракты в день начала спецоперации РФ на Украине. Однако, узнали они об этом несколько дней спустя. По словам Севанькаева, с водой и едой были проблемы. Сначала магазины работали в обычном режиме, но потом полки с продуктами опустели. Хоккеистов спасло обращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, глава региона взял ситуацию на личный контроль, договорился о содействии в возвращении земляков на родину со своим коллегой, губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Развожаев обратился к командованию Черноморского флота, чтобы те помогли вывести игроков в безопасное место. Также в эвакуации участвовали сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике из Херсона. Силовики обеспечили безопасность во время сбора спортсменов из нескольких адресов, а также при движении по пригородным автодорогам, на которых все еще не безопасно. 8 марта все 24 человека, в том числе три ребенка, были эвакуированы в Крым. Вечером того же дня игроки на поезде отправились в Москву, а оттуда вернутся в Челябинск.

Текслер отметил, что это была сложная операция, которую удалось осуществить благодаря помощи властей Крыма и Черноморского флота. Губернатор рассказал, что все время он был на связи с хоккеистами, вел ситуацию фактически с самого начала.

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