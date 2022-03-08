У департамента безопасности ЯНАО появятся новые обязанности

Департамент обяжут разрабатывать план по обеспечению правопорядка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент региональной безопасности ЯНАО наделяется обязанностью размещать в интернете ежегодный план по обеспечению правопорядка. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.

«Департамент региональной безопасности автономного округа определяется ответственным за размещение в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ ежегодного плана по обеспечению правопорядка на территории автономного округа взамен департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Ранее URA.RU сообщало, что директор департамента региональной безопасности Сергей Неустроев вошел в состав межведомственной комиссии по предотвращению правонарушений в ЯНАО. Также в окружном правительстве добавили, что данная мера связанна с упразднением департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции.