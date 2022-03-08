08 марта 2022
05 марта 2022

У департамента безопасности ЯНАО появятся новые обязанности

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , депутат, чиновник, руки депутата, руки
Департамент обяжут разрабатывать план по обеспечению правопорядка Фото:

Департамент региональной безопасности ЯНАО наделяется обязанностью размещать в интернете ежегодный план по обеспечению правопорядка. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.

«Департамент региональной безопасности автономного округа определяется ответственным за размещение в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ ежегодного плана по обеспечению правопорядка на территории автономного округа взамен департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Ранее URA.RU сообщало, что директор департамента региональной безопасности Сергей Неустроев вошел в состав межведомственной комиссии по предотвращению правонарушений в ЯНАО. Также в окружном правительстве добавили, что данная мера связанна с упразднением департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции.

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Департамент региональной безопасности ЯНАО наделяется обязанностью размещать в интернете ежегодный план по обеспечению правопорядка. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства. «Департамент региональной безопасности автономного округа определяется ответственным за размещение в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ ежегодного плана по обеспечению правопорядка на территории автономного округа взамен департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа», — говорится в комментарии к опубликованному документу. Ранее URA.RU сообщало, что директор департамента региональной безопасности Сергей Неустроев вошел в состав межведомственной комиссии по предотвращению правонарушений в ЯНАО. Также в окружном правительстве добавили, что данная мера связанна с упразднением департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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