В Сургуте раскупают продукты в торговых сетях для перепродажи

11 марта 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

В Сургуте спекулянты пытаются нажиться на ажиотажном спросе на продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Торговая сеть «Лента» в Сургуте была вынуждена ограничить продажу наиболее ходовых продуктов питания и товаров первой необходимости из-за спекулянтов. Об этом журналистам на брифинге сообщил директор одного из магазинов «Лента» Евгений Белов. «Компания вынуждено ввела ограничения на крупы, сахар, муку, детское питание, косметику, рыбные консервы и ряд других позиций для того, чтобы не создавать искусственного вымывания товара на полках. К сожалению, в сети участились случаи, когда покупателями вымывается товар сверх необходимого для дальнейшей реализации в магазинах по ценам выше, чем в магазинах сети. Для того чтобы этого не было, и введены ограничения», — прокомментировал Белов. При этом представитель «Ленты» подчеркнул, что новые партии товаров в распределительные центры торговой сети поступают на регулярной основе. Поэтому он не понимает причин ажиотажа среди покупателей. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО вместе с надзорными ведомствами начали контролировать цены на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Они могут вырасти из-за введения санкций, наложенных Западом после начала спецоперации России на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины у российских войск нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Торговая сеть «Лента» в Сургуте была вынуждена ограничить продажу наиболее ходовых продуктов питания и товаров первой необходимости из-за спекулянтов. Об этом журналистам на брифинге сообщил директор одного из магазинов «Лента» Евгений Белов. «Компания вынуждено ввела ограничения на крупы, сахар, муку, детское питание, косметику, рыбные консервы и ряд других позиций для того, чтобы не создавать искусственного вымывания товара на полках. К сожалению, в сети участились случаи, когда покупателями вымывается товар сверх необходимого для дальнейшей реализации в магазинах по ценам выше, чем в магазинах сети. Для того чтобы этого не было, и введены ограничения», — прокомментировал Белов. При этом представитель «Ленты» подчеркнул, что новые партии товаров в распределительные центры торговой сети поступают на регулярной основе. Поэтому он не понимает причин ажиотажа среди покупателей. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО вместе с надзорными ведомствами начали контролировать цены на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Они могут вырасти из-за введения санкций, наложенных Западом после начала спецоперации России на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины у российских войск нет.