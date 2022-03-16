У бизнесмена из Сургута в Москве изъяли пистолет с оптикой

17 марта 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Стражи порядка остановили водителя для проверки документов, он выдал себя излишним беспокойством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве сотрудники ГИБДД задержали бизнесмена, уроженца Сургута, который перевозил в автомобиле пистолет с патронами и оптическим прицелом. Его остановили на Садовом кольце для проверки документов. «На Садовом кольце сотрудники ГАИ остановили Lexus. За рулем находился бизнесмен 1974 года рождения, уроженец Сургута. Дорожные полицейские сначала хотели просто проверить документы мужчины. Однако водитель сильно нервничал, чем и привлек к себе особое внимание», — передает Ren.tv Сообщается, что бизнесмен провозил в своем автомобиле пистолет «Глок» с оптическим прицелом и два десятка патронов. С какой целью предприниматель приобрел и носил с собой оружие, выясняют правоохранители. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО «на всякий случай» собирал с 90-х частный арсенал. В общей сложности, мужчина хранил 36 боевых 9-мм патронов «Люгер», 61 травматический и 8 газовых патронов, а также 70 патронов от мелкокалиберного оружия калибром 5,6 мм. Также у него были изъяты пистолет «Вальтер», автомат АКС-74 с заглушенным стволом и большое количество комплектующих для пистолетов и ружей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Москве сотрудники ГИБДД задержали бизнесмена, уроженца Сургута, который перевозил в автомобиле пистолет с патронами и оптическим прицелом. Его остановили на Садовом кольце для проверки документов. «На Садовом кольце сотрудники ГАИ остановили Lexus. За рулем находился бизнесмен 1974 года рождения, уроженец Сургута. Дорожные полицейские сначала хотели просто проверить документы мужчины. Однако водитель сильно нервничал, чем и привлек к себе особое внимание», — передает Ren.tv Сообщается, что бизнесмен провозил в своем автомобиле пистолет «Глок» с оптическим прицелом и два десятка патронов. С какой целью предприниматель приобрел и носил с собой оружие, выясняют правоохранители. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО «на всякий случай» собирал с 90-х частный арсенал. В общей сложности, мужчина хранил 36 боевых 9-мм патронов «Люгер», 61 травматический и 8 газовых патронов, а также 70 патронов от мелкокалиберного оружия калибром 5,6 мм. Также у него были изъяты пистолет «Вальтер», автомат АКС-74 с заглушенным стволом и большое количество комплектующих для пистолетов и ружей.