Сын пермского экс-губернатора не смог снова засудить Минфин

Ранее компания Чиркунова отсудила 100 тыс. рублей у ведомства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания сына экс-губернатор Пермского края Олега Чиркунова Антона Чиркунова «Вилли» проиграла суд Минфину РФ. Она подавала апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения, сообщается на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы.

«Решение Арбитражного суда города Москвы в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщается в постановлении суда. Обжаловать решение можно в течение двух месяцев.

Компания Чиркунова-младшего подала апелляционную жалобу, так как не была удовлетворена предыдущим решением суда. «Вилли» ранее пыталась отсудить у Минфина РФ более 144 млн рублей. Возмещение компенсации должно было покрыть убытки, которая понесла компания из-за привлечения ее к административной ответственности. Суд встал на сторону компании, но взыскал в ее пользу только 100 тыс. рублей.