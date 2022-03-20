Житель Пермского края погиб под завалами дома

Мужчина погиб, разбирая нежилой дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Добрянка Пермского края мужчина погиб при разборке нежилого дома. Как сообщили в следственном комитете, ведомство проводит проверку.

«Предварительно установлено, что 19 марта 2022 года в городе Добрянка при разборе местным жителем заброшенного нежилого дома, произошло частичное обрушение конструкций. В результате упавшей плитой перекрытия мужчине были причинены травмы не совместимые с жизнью», — указано на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают очевидцев. Не исключено, что по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело.