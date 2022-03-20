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Житель Пермского края погиб под завалами дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
Мужчина погиб, разбирая нежилой дом Фото:

В городе Добрянка Пермского края мужчина погиб при разборке нежилого дома. Как сообщили в следственном комитете, ведомство проводит проверку.

«Предварительно установлено, что 19 марта 2022 года в городе Добрянка при разборе местным жителем заброшенного нежилого дома, произошло частичное обрушение конструкций. В результате упавшей плитой перекрытия мужчине были причинены травмы не совместимые с жизнью», — указано на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают очевидцев. Не исключено, что по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело.

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В городе Добрянка Пермского края мужчина погиб при разборке нежилого дома. Как сообщили в следственном комитете, ведомство проводит проверку. «Предварительно установлено, что 19 марта 2022 года в городе Добрянка при разборе местным жителем заброшенного нежилого дома, произошло частичное обрушение конструкций. В результате упавшей плитой перекрытия мужчине были причинены травмы не совместимые с жизнью», — указано на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают очевидцев. Не исключено, что по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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