Певица Валерия забыла фамилию главы ХМАО на закрытии Паралимпиады. Видео

21 марта 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Зрительный зал в Ханты-Мансийске напомнил певице Валерии фамилию губернатора ХМАО Натальи Комаровой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Валерия, выступавшая на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске, забыла фамилию губернатора Югры Натальи Комаровой, когда произносила слова благодарности организаторам соревнований. Инцидент произошел на церемонии закрытия турнира, передает корреспондент URA.RU. «Я, конечно, хочу поблагодарить всех югорцев за гостеприимство. За то, что все эти дни заполняли трибуны. Я хочу поблагодарить всех волонтеров, которые могли организовать этот праздник. Я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу за то, что он поддержал этот турнир, правительству РФ, паралимпийскому комитету, правительству Югры. А также лично губернатору автономного округа Наталью Владимировну…», — запамятовала Валерия. На помощь певице тут же пришел зрительный зал, который проскандировал: «Комарову». Валерия затем начала благодарить главных героев паралимпиады — спортсменов. «Восхищаемся вами, гордимся силой духа, характером, мужеством вашим, волей к победе, несмотря ни на какие санкции, несмотря на дискриминацию Западом, вы желаете побеждать! Вы являете собой колоссальный пример для каждого из нас. Спасибо вам огромное», — обратилась она к паралимпийцам под шквал аплодисментов с трибун. В Играх в Ханты-Мансийске участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир был организован после того, как 3 марта российских и белорусских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, целью которой, по заявлению президента России Владимира Путина, является прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов. Запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах ввели многие мировые спортивные ассоциации и федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Певица Валерия, выступавшая на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске, забыла фамилию губернатора Югры Натальи Комаровой, когда произносила слова благодарности организаторам соревнований. Инцидент произошел на церемонии закрытия турнира, передает корреспондент URA.RU. «Я, конечно, хочу поблагодарить всех югорцев за гостеприимство. За то, что все эти дни заполняли трибуны. Я хочу поблагодарить всех волонтеров, которые могли организовать этот праздник. Я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу за то, что он поддержал этот турнир, правительству РФ, паралимпийскому комитету, правительству Югры. А также лично губернатору автономного округа Наталью Владимировну…», — запамятовала Валерия. На помощь певице тут же пришел зрительный зал, который проскандировал: «Комарову». Валерия затем начала благодарить главных героев паралимпиады — спортсменов. «Восхищаемся вами, гордимся силой духа, характером, мужеством вашим, волей к победе, несмотря ни на какие санкции, несмотря на дискриминацию Западом, вы желаете побеждать! Вы являете собой колоссальный пример для каждого из нас. Спасибо вам огромное», — обратилась она к паралимпийцам под шквал аплодисментов с трибун. В Играх в Ханты-Мансийске участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир был организован после того, как 3 марта российских и белорусских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, целью которой, по заявлению президента России Владимира Путина, является прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов. Запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах ввели многие мировые спортивные ассоциации и федерации.