Стоимость одного килограмма капусты равняется 133 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В Магнитогорске (Челябинская область) в торговой сети «Магнит» цена одного килограмма капусты превысила 130 рублей. Фото из гипермаркета опубликовали посетители в социальных сетях.

«Магазин „Магнит“, вы от куда ее привезли? Куда смотрят проверяющие органы?», — написала Наталья С. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

Другие пользователи написали в комментариях, что брали капусту в несколько раз дешевле в других торговых сетях. Так, пользователь Регина Х. написала, что покупала капусту в «Монетке» за 60 рублей за килограмм, а Юлия О. — в «Пятерочке» по 63 рубля за килограмм. Некоторые пользователи считают, что за молодой урожай цена в 133 рубля вполне обоснованная.

URA.RU направило запрос в торговую сеть. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее губернатор области Алексей Текслер инициировал проверки в магазинах области. Таким образом губернатор хочет повлиять на необоснованное повышение цен.

Стоимость ряда товаров в российских магазинах поползла вверх после введения лидерами западных стран антироссийских санкций из-за начала спецоперации РФ на Украине. Таким образом запад стремится ослабить российскую экономику, повлиять на сферы жизни каждого россиянина. Президент страны Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

В «Магните» килограмм капусты стоит 133 рубля за килограмм Фото: Наталья Славгородская в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте»

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