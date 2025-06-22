В Челябинске на продажу выставили ВАЗ (LADA) 2106 за 300 тысяч рублей. Автомобиль предназначен для начинающих любителей автоспорта и тренировок в зимний период. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.
«B продaже отличный вapиант для бюджетного любитeльскoго автоcпopтa. Aвтомoбиль пoзвoлит вaм нaчать заниматься / тpениpoваться зимой, a такжe принимaть учacтие в зимних сopeвновaнияx пo aвтоcпpинту / дpифту», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».
Машина была доработана для лучшей управляемости на трассе. Кузов автомобиля прошел легкое расширение и был заново окрашен год назад, при этом сохранившись без коррозии и повреждений. Владелец отмечает, что причина продажи — отсутствие времени на эксплуатацию, машина просто стоит в гараже.
Ранее в Челябинской области уже неоднократно выставляли на продажу редкие и доработанные автомобили. Так, в Чебаркуле предлагали ГАЗ 69 1956 года за 250 тысяч рублей, а в Златоусте и Челябинске — советские ЗАЗ 965 и ЗАЗ-966.
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