22 июня 2025
21 июня 2025

Спортивную «шестерку» для дрифта продают в Челябинске за 300 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина переделана для участия в соревнованиях (архивное фото)
Машина переделана для участия в соревнованиях (архивное фото) Фото:

В Челябинске на продажу выставили ВАЗ (LADA) 2106 за 300 тысяч рублей. Автомобиль предназначен для начинающих любителей автоспорта и тренировок в зимний период. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.

«B продaже отличный вapиант для бюджетного любитeльскoго автоcпopтa. Aвтомoбиль пoзвoлит вaм нaчать заниматься / тpениpoваться зимой, a такжe принимaть учacтие в зимних сopeвновaнияx пo aвтоcпpинту / дpифту», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».

Машина была доработана для лучшей управляемости на трассе. Кузов автомобиля прошел легкое расширение и был заново окрашен год назад, при этом сохранившись без коррозии и повреждений. Владелец отмечает, что причина продажи — отсутствие времени на эксплуатацию, машина просто стоит в гараже.

Ранее в Челябинской области уже неоднократно выставляли на продажу редкие и доработанные автомобили. Так, в Чебаркуле предлагали ГАЗ 69 1956 года за 250 тысяч рублей, а в Златоусте и Челябинске — советские ЗАЗ 965 и ЗАЗ-966.

Автомобиль перекрасили в 2024 году
Автомобиль перекрасили в 2024 году
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В Челябинске на продажу выставили ВАЗ (LADA) 2106 за 300 тысяч рублей. Автомобиль предназначен для начинающих любителей автоспорта и тренировок в зимний период. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений. «B продaже отличный вapиант для бюджетного любитeльскoго автоcпopтa. Aвтомoбиль пoзвoлит вaм нaчать заниматься / тpениpoваться зимой, a такжe принимaть учacтие в зимних сopeвновaнияx пo aвтоcпpинту / дpифту», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито». Машина была доработана для лучшей управляемости на трассе. Кузов автомобиля прошел легкое расширение и был заново окрашен год назад, при этом сохранившись без коррозии и повреждений. Владелец отмечает, что причина продажи — отсутствие времени на эксплуатацию, машина просто стоит в гараже. Ранее в Челябинской области уже неоднократно выставляли на продажу редкие и доработанные автомобили. Так, в Чебаркуле предлагали ГАЗ 69 1956 года за 250 тысяч рублей, а в Златоусте и Челябинске — советские ЗАЗ 965 и ЗАЗ-966.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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