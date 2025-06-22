22 июня 2025

Стали известны подробности ДТП с участием всадника на лошади в Магнитогорске. Видео

В Магнитогорске всадник на лошади попал в ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции разыскивают очевидцев
Сотрудники полиции разыскивают очевидцев Фото:

В результате ДТП с участием всадника на лошади в Магнитогорске Челябинской области автомобиль получил механические повреждения, а животное — ссадины. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. 

«Водитель автомобиля „Лада Гранта“, следовал по проспекту Карла Маркса со стороны и на пересечении с улицей Зеленый Лог при повороте налево наехал на 43-летнего всадника, пересекавшего проезжую часть верхом на лошади. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, животное при падении получило ссадины», — сообщила подробности ДТП пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Судя по опубликованному видео, водитель машины задел задние ноги у лошади. От удара она упала. Полиция разыскивает очевидцев происшествия. 

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В результате ДТП с участием всадника на лошади в Магнитогорске Челябинской области автомобиль получил механические повреждения, а животное — ссадины. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.  «Водитель автомобиля „Лада Гранта“, следовал по проспекту Карла Маркса со стороны и на пересечении с улицей Зеленый Лог при повороте налево наехал на 43-летнего всадника, пересекавшего проезжую часть верхом на лошади. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, животное при падении получило ссадины», — сообщила подробности ДТП пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Судя по опубликованному видео, водитель машины задел задние ноги у лошади. От удара она упала. Полиция разыскивает очевидцев происшествия. 
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