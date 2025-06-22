В результате ДТП с участием всадника на лошади в Магнитогорске Челябинской области автомобиль получил механические повреждения, а животное — ссадины. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля „Лада Гранта“, следовал по проспекту Карла Маркса со стороны и на пересечении с улицей Зеленый Лог при повороте налево наехал на 43-летнего всадника, пересекавшего проезжую часть верхом на лошади. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, животное при падении получило ссадины», — сообщила подробности ДТП пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Судя по опубликованному видео, водитель машины задел задние ноги у лошади. От удара она упала. Полиция разыскивает очевидцев происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!